Тайфун "Соулик" выбросил три корейских шхуны на берег в Приморье (видео)

В бухта Средняя Ольгинского района на северо-востоке Приморья штормом выбросило на берег три корейские шхуны, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на соцсети. По словам очевидцев, все произошло в ночь на 25 августа. О состоянии экипажей пострадавших судов не сообщается.

"Вести:Приморье" со ссылкой на погрануправление ФСБ по Приморскому краю сообщают, что маломерные суда КНДР зашли во внутренние воды к побережью Приморского края, чтобы переждать тайфун «Соулик», который сейчас смещается на северо-восток в Японском море, сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное пограничное управление ФСБ.

Количество лодок и место, где они намерены переждать непогоду, пресс-служба не уточняет. Пограничники оповестили правоохранительные органы и подразделения МЧС края для предотвращения возможных ЧС. Назначена дополнительная группировка сил и средств пограничного управления.

«После улучшения погодных условий пограничным управлением будут приняты меры по созданию условий для контролируемого убытия северокорейских маломерных судов за пределы пограничного пространства РФ», − уточнили в ведомстве.

Напомним, что в результате прохождения вдоль побережья Приморья тайфуна Соулик штормовые волны достигают отметки 6 метров.

Публикация от Дпс Контроль 125rus (@dpskontrol_125rus) 24 Авг 2018 в 7:50 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]