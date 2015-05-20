Путин отправил в отставку члена ЦИК РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке члена Центризбиркома РФ Василия Лихачева. Документ опубликован в воскресенье на портале правовой информации, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт ТАСС. Ести ли какая то взаимосвязь с этой отставкой и избирательном скандалом в Приморском крае официально не комментируется

"Освободить Лихачева Василия Николаевича от обязанностей члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации до истечения срока его полномочий", - говорится в указе.

Ранее о его планируемой отставке сообщил ТАСС источник в Центризбиркоме. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ЦИК. На какую работу перейдет Лихачев и будет ли она связана с госслужбой, пока не известно.

Лихачев был назначен в состав Центризбиркома в 2016 году указом президента (по пять членов комиссии назначают президент, Госдума и Совет Федерации). В ЦИК он занимался вопросами международного взаимодействия и наблюдения за выборами, организацией голосования россиян на участках, образованных за границей. Из регионов России, кураторство которых распределено между всеми членами ЦИК, Лихачев отвечал за Мордовию, Пермский край, Новгородскую, Омскую, Пензенскую, Ростовскую и Самарскую области.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]