Названа неожиданная причина обрушения моста через р.Осиновку

В Приморье ищут очевидцев того, что военные якобы перевозили технику по мосту, который позже обрушился, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на prim.news.

В многочисленных пабликах социальных сетей распространяется информация о том, что по мосту через реку Осиновка в Михайловском районе Приморского края, который обрушился 26 октября, за два дня до этого перевозили военную технику массой более 47 тонн. При этом ограничение по максимальной массе на этом мосту составляло лишь 20 тонн.

Не исключено, что перевозка этой техники могла повредить конструкции моста, обрушение которого привело к гибели молодой женщины и ее малолетней дочери.

В сообщениях содержится призыв поделиться записью с видеорегистратора с прохождением техники, если такая имеется.

Между тем, уголовное дело завели в отношении 49-летнего водителя грузового автомобиля, под которым обвалился мост через реку Осиновка в Михайловском районе Приморского края 26 октября.

Как уточнили в СК, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

По версии следствия, подозреваемый выехал на автомобильный мост, находящийся в зоне действия дорожного знака 3.11 (ограничение массы), в результате чего произошло обрушение мостовых пролётов. «При скатывании в обратном направлении грузового автомобиля произошло зажатие между полуприцепом и опорой моста легкового автомобиля, в котором находились водитель и её малолетний ребёнок, обе погибли на месте», — говорится в сообщении.

В СК отметили, что в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за эксплуатацию мостов.

Ранее сообщалось, что Большегрузный автомобиль, после проезда которого в Михайловском районе Приморского края обрушился мост через реку Осиновка, двигался с перегрузом в 1,5 раза. Такие предварительные данные приводит пресс-служба администрации Приморского края.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]