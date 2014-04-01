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Вчера, 17:06
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Названы самые перспективные сферы для быстрого трудоустройства выпускников в России

Названы самые перспективные сферы для быстрого трудоустройства выпускников в России

Фото: Пикабу

Стали известны самые перспективные сферы деятельности для быстрого трудоустройства выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений в России.

Специалисты ВНИИ труда изучили данные открытых источников и выяснили, что достаточно хорошие шансы на трудоустройство по профессии имеют выпускники с высшим и средним профессиональным образованием в таких сферах, как «здравоохранение», «авиационная и ракетно-космическая техника», «информатика и вычислительная техника» и «информационная безопасность». ОБ этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на RT.

Кроме того, выпускники со средним профессиональным образованием по специальностям, связанным с образованием и педагогикой, в сфере обслуживания, приборостроения и оптотехники также имеют больше шансов быстро устроиться на работу после окончания обучения.

Ранее во ВНИИ труда назвали самые высокооплачиваемые профессии в России. 

Лидерами рейтинга стали инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки. Им предлагается зарплата от 100 тыс. рублей.

Далее следуют специалист по операциям на межбанковском рынке и бурильщик шпуров (от 95 тыс. рублей).

Третье место разделили специалист по интеграции облачных приложений, бизнес-аналитик и специалист по моделированию процессов термической обработки (от 90 тыс. рублей).

Заканчивает список специалист по потребительскому кредитованию (от 85 тыс. рублей).

Все названные профессии можно отнести к перспективным с учётом спроса на них и уровня заработной платы, отметили в ВНИИ труда.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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