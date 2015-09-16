Жители Преображения рискуют остаться отрезанными от «большой земли». Видеорепортаж Максима Каленника
Жители рыбацкого Преображения, а это почти семь тысяч человек, в ожидании большой стройки — капитального моста через реку Соколовку. Временная переправа пока решает проблему автомобильной связи с внешним миром, но опять же — лишь временно. Когда ждать начала строительства капитального моста?
Жители Преображения ежедневно следят за прогнозами синоптиков: лишь бы не было тайфуна и чтобы очередной циклон стороной обошел. Иначе как минимум 6 тысяч человек на несколько дней рискуют стать невыездными.
Вячеслав Пономаренко, глава администрации пгт Преображение: «Тот мост, который сегодня демонтирован, он был сдан в 1975-м году. И ему, соответственно, пришло уже время. И по нему было много проблем».
- Лет 20, наверное. Его ремонтировали, подделывали, а сейчас его вообще снесли, этот мост. Эти балки лежат со старого моста, они все прогнившие были.
На месте старого аварийного моста возвели временную разборную переправу. Движение по ней возможно только в порядке очереди. Но главное для жителей Преображения другое — ожидание традиционных подарков от приморской погоды.
Максим Каленник, корреспондент: «С внешним миром поселок Преображение связывает вот эта стальная конструкция. Местные жители говорят, это всего лишь до первого тайфуна. Внешне спокойный нрав реки Соколовки на самом деле весьма обманчив, и при очередном потопе переправу с легкостью смоет в Японское море».
- Практически под самый мост поднималась вода, несло деревья, мост забивало и пол-Соколовки затапливало. А этот просто смоет, и все.
- До первой воды!
Затянувшаяся история с «переправой преткновения» близится к своей развязке. Шаткая конструкция на въезде в Преображение, наконец, должна преобразиться в нечто более надежное.
Вячеслав Пономаренко, глава администрации пгт Преображение: «Мы получили официальные ответы от департамента транспорта и мы владеем уже информацией по финансам».
Согласно постановлению администрации Приморского края, новый мост, общей строительной длиной 500 метров должны открыть для движения в декабре 2020 года. Уже в этом году на проектировку и инженерные изыскания заложено более 10 миллионов рублей, на строительство — более 300 миллионов. Объем вложений предусматривает и реконструкцию подходов к новому мостовому переходу.
Приморские потопы, движение рейсовых автобусов, самосвалов и многотонных большегрузов с готовой продукцией от Преображенского рыбзавода — множество факторов, которые должны предусмотреть проектировщики нового моста. А жителям поселка остается надеяться, что возвести его успеют до очередного наводнения. Иначе связь с внешним миром оборвется, а постоянные рейсы малой авиации мало чем помогут — местный аэропорт и Преображение находятся по разные стороны временной стальной конструкции, переброшенной над рекой Соколовкой.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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