Вернулась домой она под покровом ночи. Родная сестра легендарного Амура, сегодня отходит от бурного переезда. Из железного короба тигрица Тайга вышла сама. Но перед тем, как отправить зверя из Хабаровска, его, конечно же обездвиживали. За последние 9 месяцев с Тайгой это происходило много раз. О том, как адаптируется, и кто больше всех ждал возвращения полосатой хищницы - репортаж Ольги Катренко.

Олег Никонов принимал путешественницу. Молодой ветеринар переживает, где-то Тайга повредила нос. Возможно, еще не контролируя себя, ударилась о железную клетку.

Как обиженный ребенок, тигрица. И немудрено. В Алма-ате, куда её решили передать кураторы всемирной репродуктивной программы, мол пора плодиться и размножаться, ни тигра, ни вольера для дальневосточницы не нашлось. И владельцы хищницы — хабаровчане — разместили её у родителей. А там места маловато и планов на Тайгу у Приамурского зоосада нет. Вот и вернули…Теперь 30 дней на карантине.

Олег Никонов, ветеринарный врач: «Немного потерпеть, и увидит племянника своего, а так же увидит своего родного брата».

Карантинный вольер недалеко от апартаментов Амура...Вот только помнит ли он Тайгу?

Валерий Аллояров, начальник смены в парке тигров: «Почувствовать другого игра он, конечно же, может. Не знаю, как у них в родственном плане, что это сестра — брат, наверное, они уже не знают об этом. Но что приехала тигрица, он это чует»

Еще сильнее чувствует, и абсолютно точно знает, и больше всех ждала и очень рада та, кого мы так и не увидели: отличный камуфляж. Подружка Тайги, супруга Амура.

Валерий Аллояров, начальник смены в парке тигров: «Уссури точно знает, что Тайга приехала. Она там полдня просидела, у логова».

Тайга по прежнему собственность соседей, хабаровчан. И положение её шаткое. Вот Амур - с легкой руки губернатора Хабаровского края, который передал тигра приморцам, стал особо ценным движимым имуществом в ведении местного департамента земельных и имущественных отношений. И на 15 лет безвозмездно передан парку, где вырос.

Ольга Катренко, корреспондент: - «Вот так живет Амур, и не догадывается, какую роль в том, что н до сих пор здесь, и что сестра его вернулась, сыграли простые приморцы. Они бомбардировали своими заявлениями и звонками Минприроды, Московский зоопарк, правительство Хабаровского края, чтобы никуда из Приморского края не девать самых крупных кошек планеты».

Народ услышали. Но бок о бок с вольерами Амура и Тайги рождается новая звериная сказка. На пике популярности сейчас эта парочка: кабанчик по кличке Денис и копия Тимура, козёл Тимурид.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]