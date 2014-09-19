"Фестивальная деревня" Меридианов Тихого сегодня с самого утра принимает многочисленных гостей. В белых шатрах идут кинопоказы и лекции. Вокруг главного владивостокского фонтана развернулся и целый квартал фудкортов, где можно попробовать кухню стран Азиатско-тихоокеанского региона. А на "деревенских" просторах вполне можно встретить кинозвезд.

Здесь обладателя "Оскара", правда, архитектурного — слушают ценители. Павел Казанцев рассуждает об экоустойчивой альтернативе каменным джунглям.

Здесь организаторы кино-фудкорта прорабатывают программу знакомства с национальными блюдами. Будут японская, корейская, тайская кухни. Волнуется ведущий, Дмитрий. Возможно увидит именитого актера или режиссера. Вот бы не пропустить. Не перепутать заморский продукт. На тайской стойке готовят том ям. Шеф-повар ночью прилетел из Бангкока, вместе с грудой экзотических овощей и фруктов. Киви-лимонад точно пригодится под солнцем Мериданов Тихого. Ефим Звеняцкий оглядывает горячую площадку: всё ли как в первый раз?

Ефим Звеняцкий, генеральный директор и художественный руководитель кинофестиваля "Меридианы Тихого": - "Первый раз, это был... 2003 год. А теперь 19-ый. Поэтому, всё, для того, чтобы сделать фестиваль еще более популярным, узнаваемым и быть передатчиками от тех, кто организовывает к зрителям, которые придут и сюда, на открытый кинотеатр, и в кинозалы".

В этих коробочках — подарки гостям и участникам Меридианов, и возможно Кристофер Ламберт увезет из Владивостока баночку варенья с кедровым орехом и сосновой шишкой. И точно море...вдохновения — фестивальный магазинчик и его феи рекомендуют украшения из стекла, отшлифованного волной.

Ася Нежная, организатор Арт-маркета "Фестивальной деревни": - "У нас замечательные, очень крутые мастера, и они делают великолепные вещицы. И, возможно, даже не спят ночами, чтобы всем всего хватило".

Главное чудо Фестивальной деревни — близость моря, вот оно — играет камушками и поет в такт улице. Солнце, соленый ветер, ожидание грандиозного праздника кино.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]