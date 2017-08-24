17-й международный фестиваль «Меридианы Тихого» продолжает свою работу во Владивостоке. Уже состоялись десятки мероприятий, творческих встреч и кинопоказов. О именитых гостях звездной дорожки и самых интересных событиях, на которые еще могут успеть жители и гости Владивостока - наш репортаж.

«Шути, пока можно». Фильм с таким слоганом - «Юморист» сегодня во Владивостоке представит его автор — режиссер Михаил Идов. И пусть премьера отгремела, зрителям обещают раскрыть подробности создания и секреты деталей картины. Уже завтра в «Океане» пройдет творческая вчера с Павлом Лунгиным. Он познакомит публику со своей лентой «Братство», которая получила «Золотой кубок» за лучший сценарий. В программе «Меридианов Тихого» еще десяток интересных встреч и полезных мастер-классов.

Виктория Толстоганова, актриса фильма-открытия фестиваля «Выше неба»: «Выше неба» - режиссер Оксана Карас. Мы сняли его в прошлом году. Он уже в прокат выходил, был на «Кинотавре».

Открыла «Меридианы» традиционная звездная дорожка. Среди именитых гостей - президент фестиваля Константин Хабенский, Майкл Мэдсен, Уильям Болдуин, Владимир Хотиненко и Анна Меликян.

Майкл Мэдсен, актер: - "Я был на многих кинофестивалях и могу уверенно сказать что «Меридианы» - это высокий уровень. Хорошая организация, разнообразная кино программа. С друзьями здесь встретился, вон Уильям Болдуин стоит. Давно его знаю, в фильмах вместе играли."

Уильям Болдуин, актер: - "Я впервые в России. На фестивале смотреть буду местное кино, думаю, это будет очень интересно. Хочу поближе узнать вашу страну."

Встреча с самым долгожданным гостем — звездой фильма «Горец» - Кристофером Лабертом пройдет в «Океане» в среду. В 19:30 он расскажет поклонниками о своем творчестве. Особое внимание уделили 100-летию корейского кинематографа. В честь юбилея кураторы подготовили ретроспективу из самых знаковых произведений республики. Всего же зрителям представят почти две сотни картин из более чем 50-ти стран.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: - "Невозможно представить Приморье без этого уникального и яркого праздника кино."

Посмотреть некоторые шедевры современного кино-искусства можно совершенно бесплатно - на Спортивной набережной. Там в рамках фестивальной деревни работает нон-стоп кинотеатр с лучшими короткометражными картинами «Меридианов». А по вечерам, в 20:30, горожан приглашают насладится черно-белыми лентами, в сопровождении живой музыки, как это было когда-то, на заре синематографа. Сегодня в программе фильм Чарли Чаплина «Лечение» 1917 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]