Приморские ученые открыли ценные вещества для создания болеутоляющих препаратов нового поколения. В древнейших морских организмах они обнаружили активные соединения, испытания которые уже превзошли все ожидания. Кому поможет яд морского хищника — репортаж Елены Штылиной.

Известную фразу «яду мне, яду», биологи произносят без доли иронии, если речь - о токсинах актиний. За миллионы лет жизни древние морские животные научились его вырабатывать для защиты от хищников или для охоты. Так, с помощью ядовитых щупалец они ловят ракообразных и рыб. Но попав однажды в поле зрения дальневосточников они стали находкой для революционных открытий.

Римма Калина, младший научный сотрудник ТИБОХ ДВО РАН: - «Эта тема разрабатывается давно, ею занимается множество передовых научных коллективов во всем мире. Этот интерес вызван тем, что мы тесно соприкасаемся с нуждами современной фармакологии: нужны эффективные и сильнодействующие в минимальных концентрациях вещества, лишенные побочных эффектов.»

А начиналось все в 1979 году, с создания лаборатории пептидов, когда основатель Тихоокеанского биоорганического института академик Георгий Еляков предложил биологам участвовать во всесоюзной научной программе «Нервный импульс», призванной изучать физиологию человека.

Маргарита Монастырская, доктор химических наук, ведущий н.с. ТИБОХ ДВО РАН: - «Было предложено Георгием Борисовичем Еляковым заняться актиниями. Актинии продуценты огромного разнообразия в частности нейротоксинов, которые используются для фармакологического направления.»

С тех пор — более сотни морских экспедиций, в погоне за перспективными организмами, привнесли серьезный вклад для мировой науки.

Были открыты десятки новых ферментов и биологически активных веществ. Морской цветок — актиния удивил ученых не только красотой. В нем обнаружили аминокислоты способные бороться с болью.

Елена Лейченко, заведующая лабораторией молекулярной фармакологии ТИБОХ ДВО РАН: - «Нами было установлено, что это вещество в очень интересной манере блокирует один из рецепторов, который участвует в передаче боли».

Природное соединение действует на болевые рецепторы в течении суток. И в отличии от других болеутоляющих оно не вызывает привыкание. Испытания на хвостатых дали сенсационные результаты! Вещества, входящие в состав яда, также оказывают противовоспалительное действие, повышают иммунитет, снижают уровень глюкозы. А это - кладезь для новых разработок в области медицины, которые поддерживает Российский научный фонд и столичный «Курчатовский институт».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]