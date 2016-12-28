Генеральная прокуратура РФ вплотную занялась обманутыми дольщика Владивостока
Разбираться с проблемами обманутых приморских дольщиков прилетел заместитель Генерального прокурора страны Игорь Ткачев. Вместе с ними он, уже утром созвал планерку непосредственно у одного из высотных недостроев Владивостока а на вопросы отвечать позвал застройщика и краевых чиновников.
Обещанного годами ждут. Дольщики Приморья вынуждены жить где придется. В квартиры этой высотки на проспекте Красного Знамени, 158,а жильцы еще три года назад должны были въехать.
Подробности смотрите сегодня в 17.00 в эфире телеканала "Россия 1"
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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