Проблема "обманутых дольщиков" Приморья будет решена до 2021 года. Видеорепортаж Александры Мостовой
Об этом было заявлено в ходе рабочей поездки заместителя генерального прокурора России Игоря Ткачева по объектам долевого строительства Приморья.
Сегодня заместитель генерального прокурора работает в Уссурийске. Это его уже второй визит в Приморье за последний месяц. Цель — проконтролировать, как выполняются предписания надзорного ведомства по решению вопроса обманутых дольщиков. Например, в доме на проспекте Красного знамени во Владивостоке заселение планируют уже 18 декабря. При этом, пока часть проблем между между жильцами и застройщиком не решена до сих пор.
Игорь Ткачев, заместитель генерального прокурора РФ: Конечно, застройщик пытается свою выгоду соблюсти и где-то заработать, это святое дело для них. Помещения, которые были предназначены по плану для ТСЖ должны у ТСЖ и остаться.
Ольга Сун-жаю, генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края»: Это место общего пользования должно принадлежать жителям. Я объясняю застройщику, что в ваших интересах ввести в эксплуатацию дом. Мы должны проект передать инспекции, которая должна выдать заключение о соответствии.
Отметим, что за последний год в Приморье проблемы дольщиков кардинально сдвинулись с мёртвой точки. Впервые по инициативе губернатора Олега Кожемяко созданы «Фонд поддержки обманутых дольщиков» и «Корпорация развития жилищного строительства» . Эти структуры контролируют завершение строительства сразу 30-ти недостроев.
Ольга Сун-жаю, генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края»: «Мы обратились с инициативными письмами, подписанными губернатором Приморского края, о том, чтобы на достройку взять объект в г. Уссурийске, часть объектов г. Артема, и решения разные. Где-то мы поняли, что мы не сможем достроить, выполатили 160 семьям деньги. На мой взгляд, Приморский край - один из лидирующих позиций занимает. К нам обращаются дольщики из разных городов. Я надеюсь, что в 2021 году большинство домов будет сдано. И остатки - в 2022 году».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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