По информации местных жителей на улице Кирова планируют построить две тридцати этажные высотки. Как раз на том месте, где раньше была парковая зона. Борясь с застройщиком, местные жители писали письма в городскую и краевую администрации, ДУМУ и даже в органы ФСБ. Тяжба идёт уже 8 месяцев.

«Сейчас территория за этим забором принадлежит частной компании «Талан». В 2018 году застройщик честно выкупил её у «Дом.РФ». Но самое непонятное для жителей Кирова и Чапаева в этой истории — как из Москвы можно распоряжаться землей во Владивостоке, продавать ее в частные руки, совершенно игнорируя неудобства, на которые застройщик обрекает жителей уже заселенных домов».

Кирилл Батанов, председатель правления Центра правовой защиты и улучшения качества жизни граждан:«Почему кто-то, сидя в Москве, тыкает на карту, «О, есть участок. 100 миллионов». И даже при этом не в бюджет Приморского края, не в бюджет города. То есть, когда-то произошло отчуждение этого участка, и город даже деньги не получил за это. Это вообще абсурд».

Сегодня парковая зона посреди жилого района во всём Владивостоке настоящая редкость. Особенно в пределах Второй речки. Многие переезжали в дома на Чапаева и Кирова именно ради нетронутого зеленого уголка.

Анна Пушкина, житель дома №116 по улице Кирова:«Мы целенаправленно переезжали сюда и мечтали жить именно здесь, и, конечно, никому и в страшном сне не могло присниться, что прямо под нашими окнами, где парк, где прыгают белочки, вырастут два дома по 30 этажей».

Лидия Скирина, житель дома №116 по улице Кирова:«Не хватает места, где дети могут бегать, отдыхать, да элементарно посидеть возле костра. В то же время их видно, далеко они не уходят».

В руках у Елены Дорошенко папка с историей борьбы, в ней накопилось около сотни бумаг. Пока всё безрезультатно. Сейчас у недовольных стройкой жителей только одна надежда.

Елена Дорошенка, житель дома №116 по улице Кирова:«Мы обсуждаем, чтобы обратиться к президенту. Направить представителя в Москву лично с нашим обращением. В настоящее время мы подписываем это обращение».

От точечной застройки во Владивостоке сегодня не застрахован ни один жилой микрорайон. Главная причина — у города нет единого проекта планировки территории. И это та самая «дверь», через которую заходят застройщики. Поэтому, многие из них, соблюдая все формальности, неминуемо сталкиваются в конфликте с жителями близлежащих домов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]