Разбираться с проблемами обманутых приморских дольщиков прилетел заместитель генерального прокурора страны Игорь Ткачев. Вместе с ними он, уже утром встретился непосредственно у одного из высотных недостроев Владивостока а на вопросы отвечать позвал застройщика и краевых чиновников.

Обещанного годами ждут. Дольщики Приморья вынуждены жить где придется. В квартиры этой высотки на проспекте Красного Знамени, 158,а жильцы еще три года назад должны были въехать.

Юлиана Киселева, обманутый дольщик ЖК «Босфор», житель Владивостока: - "С сентября прошлого года мы боремся и боремся. По каждому виду работ у нас происходит война! Мы очень надеемся, что до конца года эта стройка будет закрыта. Но стопроцентной гарантии нам никто не дает."

В Приморье на большой разбор по «недостроям» высадился десант из генеральной прокуратуры. И кое-кого ожидает не задушевный разговор.

Игорь Ткачев, заместитель генерального прокурора РФ: - "Мною будет принято решение предостеречь чиновников и застройщиков, потому что это недопустимая волокита."

Галина Соколова, обманутый дольщик, житель Владивостока: - "Уже родила ребенка и плюс ипотека. Т.е. ипотеку платите а дома до сих пор нет? 30 тысяч в месяц."

Заместитель генпрокурора страны осматривает проблемную высотку. В сопровождении краевых чиновников и уже нового подрядчика. Отчитываются о количестве людей на объекте, о работе по проведению коммунально-инженерных сетей.

Максим Каленник, корреспондент: - "Благодаря вмешательству и контролю со стороны Генеральной прокуратуры туманное будущее вот этой 24-х этажки должно проясниться. 160 дольщиков получат ключи от долгожданных квартир."

Евгений Логвин, руководитель подрядной организации по достройке дома: - "Если кто-то без ремонта, то 100% он сможет дома отметить Новый год."

В графике внезапного прокурорского визита еще и личный прием. В коридоре — очередь оставшихся без квартир в недостроенном жилкомплексе "Лайф" на улице Лесной.

Анастасия Савельева, обманутый дольщик, житель Владивостока: - "Она еще не родилась и она уже ждала. С 16-го года мы ждем когда достроят и сдадут дом. Покупали в потеку, вложили более 3 млн рублей."

Таких случаев в крае тысячи и все чаще только визит генеральной прокуратуры застройщиков в чувство приводит.

Игорь Ткачев, заместитель генерального прокурора РФ: - "Хороший процент отрезвления, я бы так сказал. Есть уголовные дела. Застройщик строил дом на деньги дольщиков и свои деньги никуда не вкладывал. Где-то не предусмотрел чего-то, а где-то и просто вывели деньги для своих нужд. Сегодня в Приморье около трех тысяч таких."

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]