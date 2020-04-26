«Вот так словечки»: Коронавирус изменил лексикон граждан

- да, ничего более "жесткого" я не помню

- в 2017 году циклон и его последствия были "жестче"

- летние тайфуны наносят гораздо больше урон

- не помню когда точно, но в прошлые времена было круче, чей сейчас

- каждый год одно и тоже, но чем дальше тем страшней