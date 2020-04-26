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«Вот так словечки»: Коронавирус изменил лексикон граждан

«Вот так словечки»: Коронавирус изменил лексикон граждан

Источник фото: pixabay.com

Учёные-лингвисты Уральского федерального университета (УрФУ) выявили новые слова, появившиеся в русском языке в период пандемии коронавирусной инфекции, сообщают «Вести:Приморье».

«В русском лексиконе появились такие слова, как коронавирье, карантец, ковидло, макароновирус и гречкохайп (нездоровый ажиотаж, связанный с массовой закупкой макарон и гречки), маскобесье, вируспруденция, карантэ (умение владеть собой в самоизоляции), расхламинго (популярное домашнее занятие, связанное с уборкой во время вынужденного карантинного безделья)», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы университета.

Отмечается, что «появились номинации людей с их отношением к пандемии: коронапофигисты, ковигисты, карантье (владелец собаки, сдающий её в аренду для прогулок), голомордые», пишет RT.

Профессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ Ирина Вепрева объяснила, что «языковая игра является одним из способов адаптации к психологически трудному периоду в жизни общества». 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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