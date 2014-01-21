Крупная партия вакцины от COVID-19 поступила в Приморье

24600 доз препарата "Гамковидвак", известного как "Спутник V", поступили в Приморский край. 20 января заветные ампулы доставили из центра вакцинопрофилактики во Владивостоке в логистический центр "Сухой порт" под Артемом. Здесь лекарство поместили в специальный контейнер, который может обеспечить особые условия хранения - температура не выше минус 18 градусов.

Евгения Воробьева, заведующая Центра вакцинопрофилактики Приморского края: "На сегодняшний день это самая главная и важная тема, вакцинация нужна, чтобы защитить население от коронавирусной инфекции".



К решению вопроса с вакцинацией подключился социально ориентированный бизнес, который помог организовать доставку. В начале февраля сюда поставят ещё 63700 доз "Спутника V". Кроме того, здесь также установят дополнительные термоконтейнеры. Партии вакцины из логистического центра будут развозить по всему Приморью.



Олег Сорокин, пркдставитель группы компаний "Аква-Ресурсы": "Это и наша задача... Улучшить доставку, чтобы население было здоровым.."



На сегодня в Приморье подготовлен 21 пункт вакцинации, из них — в 11-ти хранят «ГамКовидВак», остальные работают на поставке ещё одного препарата "Эпивак Корона" от Новосибирского центра "Вектор". В минздраве региона заявили, что будут доставлять жителей отдалённых районов до мест вакцинации.

Массовая прививочная кампания официально стартовала по всей стране. И сегодня получить заветную дозу может каждый приморец, обратившись в поликлинику по месту жительства. Допускают к вакцинации только здоровых людей, не контактировавших с ковид-больными и не имеющих симптомов острых респираторных заболеваний. Препарат вводят в два этапа. Финальный - через три недели после первого укола. К слову, — старше 60-ти, больше не противоаоказание для введения препарата «ГамКовидВак». Для пожилых людей он безопасен, подтвердили исследования. В регион ежегодно поступают партии вакцины. До февраля Приморье получит ещё 90 тысяч флаконов. Уже к апрелю массовая вакцинация позволит людям вернуться к нормальной жизни.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]