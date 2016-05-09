«Дело Сопчука»: Депутат обжалует изъятие у него активов на 38 млрд

Суд лишил единоросса Сергея Сопчука активов в фирме, которая могла принести доход более 38 млрд руб. Депутат заявил, что соблюдал закон, а решение суда будет оспаривать в вышестоящих инстанциях, сообщают «Вести:Приморье».

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сопчук заявил, что не нарушал закон при своих взаимоотношениях с ООО «Терней Золото» будучи членом парламента. Об этом пишет РБК.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал законными требования о взыскании с Сопчука доли в этой компании. По мнению Генпрокуратуры, депутат незаконно занимался предпринимательской деятельностью, занимая государственные должности, оказывал противодействие следствию и скрывал сведения от администрации президента.

«Предприятие, о котором идет речь, ведет свою деятельность с начала 2000-х. С 2011 года до октября 2016 года я принимал участие в его хозяйственной деятельности на полностью законных основаниях, владея долей в его уставном капитале в размере 23%. Я был одним из участников этого общества, а также был и остаюсь его кредитором, так как значительную часть моих займов предприятие еще не вернуло. В полном соответствии с законом я имел полное право в те годы до прихода в Госдуму заниматься предпринимательской деятельностью», — пояснил Сопчук.

По словам депутата, он и другие совладельцы давали займы предприятию, которое не приносило доход, а вся его деятельность велась на заемные средства. «Предприятие занималось и занимается геологоразведкой, по сути. Все те мои займы 2011–2013 годов в полной мере и корректно отражены и подтверждаются моими декларациями о доходах и имуществе, которые я подавал в периоды, когда обязан был это делать. У меня нигде нет денег и активов, появившихся непонятно откуда», — заверил Сопчук.

Он признал, что среди участников предприятия были и есть его родственники, но подчеркнул, что истолковывать это как коррупционную составляющую неправильно. «Они самостоятельные люди, самодостаточные с точки зрения бизнеса. Они предоставляли в качестве займов свои собственные, а не мои денежные средства, и к ним также нет, по моей информации, претензий ни у налоговых, ни у иных контрольных и надзорных органов относительно законности их доходов», — отметил депутат.

Сопчук сообщил, что, будучи избранным в парламент в 2016 году, как и положено по закону, полностью прекратил свою коммерческую деятельность: «Закон позволял мне отдать свою долю под внешнее управление, к примеру передав ее банку и сохранив собственность на бизнес, но я принял решение полностью уйти из бизнеса, передав долю взрослому и независимому от меня родственнику». С тех пор, утверждает депутат, в бизнесе он не принимает участия, а бесплатные советы родственникам нельзя считать таковым.

«Все происходящее сейчас я считаю необоснованным и несправедливым, не имеющим под собой фактического подтверждения. Поэтому будет подготовлена и подана апелляция на решение суда первой инстанции», — резюмировал депутат.

В прошлом Сопчук был спикером заксобрания Приморского края, а позже — первым вице-губернатором региона. В 2016 году он был избран в Госдуму, вошел во фракцию «Единой России».

Расследование базировалось на показаниях партнера Сопчука — экс-депутата Госдумы и бывшего первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева, который также не имел права заниматься коммерческой деятельностью. По версии обвинения, с 2011-го по 2020 год Сопчук лично и через подконтрольные ему предприятия вложил в ООО «Терней Золото», которое разрабатывает золотые и серебряные месторождения Салют и Приморское, более 1 млрд руб. Получив почти 100% акций компании, он передал их своей сестре Людмиле Стуковой.

Генпрокуратура решила, что сделка носила фиктивный характер — Сопчук продолжал участвовать в деятельности предприятия, принимал руководящие решения и незаконно снабжал его деньгами. Это также подтверждается тем, что сестра депутата не могла заниматься делами золотодобытчика — 25 лет, до декабря 2019 года, она работала в уссурийском филиале территориального фонда ОМС.

Как писала газета «Коммерсантъ», компания «Терней Золото» получила право разработать золотоносные участки и провела геологоразведочные работы, благодаря которым были установлены запасы золота в размере 7 828 кг и 773 кг серебра общей стоимостью 38 539 000 000 руб. Она вправе добыть и реализовать драгоценные металлы, а полученный доход — обратить в свою пользу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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