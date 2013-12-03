Тигр вывел инспекторов Госохотнадзора на браконьеров

Двоих местных жителей задержали накануне, 4 февраля, инспекторы Госохотнадзора в Пожарском районе Приморского края. У нарушителей изъяли мясо незаконно добытого изюбря и огнестрельное оружие без документов. Теперь им грозит не только материальная, но и уголовная ответственность, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Как рассказали в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, в районе села Верхний Перевал некоторое время работает оперативная группа по предотвращению конфликтных ситуаций между человеком и крупными хищниками. Специалисты выехали туда по просьбе главы поселения после того, как тигр в границах населенного пункта задавил собаку, находившуюся там без привязи.

«В ходе патрулирования инспекторы обнаружили в лесу автомобиль, в салоне которого находились чехлы от огнестрельного оружия. Поскольку сезон охоты на копытных животных в крае закончился еще 10 января, это вызвало у инспекторов обоснованные подозрения, что в данном случае речь идет о незаконной охоте. Они пошли по следам и обнаружили двух местных жителей, занятых разделкой туши изюбря, при которых было огнестрельное оружие без документов. Подозреваемые задержаны, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – уточнил начальник управления охраны объектов животного мира Алексей Суровый.

Буквально накануне в ходе пресс-конференции, состоявшейся в здании Правительства Приморья, Алексей Суровый рассказал, что незаконная добыча изюбря (подвид оленя благородного) автоматически влечет за собой уголовную ответственность, поскольку размер материального ущерба, причиняемый в этом случае государству, считается крупным.

«За каждую незаконно добытую особь оленя благородного государство предъявляет виновным иск в сумме от 210 тысяч рублей (за самца) до 350 тысяч (за самку)», – пояснил он.

Уголовная ответственность в таком случае подразумевает штраф в размере до 500 тысяч рублей с возможным лишением свободы на срок до двух лет. Если будет доказан факт незаконной охоты группой лиц по предварительному сговору, то мера наказания окажется более серьезной.

Кроме того, задержанным придется объяснить правоохранительным органам, откуда у них огнестрельное оружие без документов.

«Что же касается тигра, из-за которого “конфликтная” группа оказалась на этой территории, специалисты установили, что он ведет себя хорошо, держится на расстоянии около 10 километров от ближайшего населенного пункта в месте с высокой плотностью кабана и собаками больше не интересуется. Можно сказать, что этот тигр косвенно помог выявить факт незаконной охоты. Впрочем, наши оперативные группы регулярно патрулируют территорию края и эффективно противодействуют браконьерству», – рассказал Алексей Суровый.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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