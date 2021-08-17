Онкологи Приморья призывают своих пациентов сделать прививку от COVID-19

В Приморье продолжается вакцинация против новой коронавирусной инфекции. О том, можно ли ставить прививку при онкопатологии и как уберечься от опасного вируса онкобольным и их родственникам, рассказала на брифинге врач-онколог, химиотерапевт, заместитель главного врача Приморского краевого онкологического диспансера Анастасия Фатеева, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

– Есть ли противопоказания для вакцинации онкобольных?

– Абсолютных противопоказаний у онкопациентов нет. Скорее наоборот – именно для них есть показания к вакцинации. С начала эпидемии проводится достаточное количество наблюдательных, ретроспективных исследований, которые посвящены оценке риска смертности и тяжелого течения COVID-19 у онкологических пациентов. И все эти исследования показывают, что риск тяжелого течения и летальных исходов у онкопациентов гораздо выше, чем у условно здоровых людей. Более того, тяжелое течение и период реабилитации после COVID-19 могут влиять на ход лечения основного (онкологического) заболевания.

Все онкологическое сообщество поддерживает идею вакцинации онкопациентов, и от лица онкологов нашего диспансера я хочу подчеркнуть, что призыв сделать прививку от COVID-19 – это наша искренняя забота о здоровье пациентов, в этом нет никакой политики или идеи «всемирного заговора».

Перед вакцинацией онкопациентам рекомендовано проконсультироваться со своим врачом-онкологом, поскольку только врач знает особенности реакции организма этого пациента на противоопухолевое лечение, особенности механизмов действия лечения, которое получает пациент. Только врач-онколог может дать соответствующую рекомендацию – противопоказана данному больному вакцинация в данный период времени или нет.

– Может ли вакцинация спровоцировать какие-то опухолевые процессы?

– Нет, вакцинация не может никаким образом спровоцировать опухолевые процессы, такие риски исключены. Отдельно замечу, что онкопациентам противопоказаны только «живые» вакцины, к коим не относятся существующие в России вакцины против новой коронавирусной инфекции.

– Какие возможные побочные эффекты могут присутствовать после вакцинации у человека с онкопатологией?

– Поствакцинальные реакции, которые прописаны в инструкции к препаратам, могут возникнуть как у онкологического пациента, так и у условно здорового человека. Речь идет о кратковременном повышении температуры, слабости и боли в месте укола. Все те доклады, которые делают эпидемиологи, вирусологи, в том числе и наше онкологическое сообщество, подтверждают – никаких нежелательных явлений, кроме тех, что описаны и зарегистрированы, у онкологических пациентов не происходит.

– Когда и как эффективнее вакцинировать пациентов с онкологическими заболеваниями?

– Есть несколько подходов к данному вопросу. В идеале необходимо привиться за две недели до начала первого этапа лечения людям, у которых впервые выявленная онкопатология. Также это касается пациентов, которым назначена химиотерапия – сделать прививку рекомендуется за две недели до начала первого курса.

В других, более сложных ситуациях, например, когда пациент уже проходит определенное лечение – безусловно, показаны другие рекомендации по вакцинации.

Так, тем, у кого было хирургическое вмешательство, рекомендуют прививаться только после окончания срока реабилитации.

Те пациенты, которые получали лучевую терапию, могут привиться в срок до трех месяцев после окончания лечения. Но тут важно понимать, какое лечение дальше планирует получать данный конкретный пациент, поэтому необходима консультация с врачом-онкологом.

Пациенты, которые получают лекарственную противоопухолевую терапию, противоопухолевые гормональные препараты, могут привиться в любой период времени. Никаким образом гормональные препараты не влияют на иммунную систему и не вызывают иммуносупрессию. Это касается и пациентов, которые получают терапию чек-поинт ингибиторами (иммунотерапию).

Пациенты, которые проходят таргетную терапию, особенно таблетированную, могут прививаться даже во время лечения – нет никаких противопоказаний.

– Если пациент сейчас проходит химиотерапию, вакцинация возможна?

– Если больной проходит химиотерапию с применением цитостатиков, которые могут вызывать иммуносупрессию, то решение о вакцинации такого пациента должен принимать только его лечащий врач.

Если определено количество курсов хиимотерапии, которые должен пройти пациент, то привиться необходимо или до начала первого курса, или, если пациент уже лечится, через две-три недели после завершения лечения.

Если пациенту планируется более длительное лечение химиотерапией и прерывать его не рекомендуется, то возможно пройти вакцинацию между курсами лечения. Если перерыв составляет 21 день, то через 14 дней после предыдущего курса, при условии отсутствия гематологической токсичности.

Самая сложная ситуация – это пациенты, которым планируется высокодозная химиотерапия и аутотрансплантация костного мозга: им рекомендуется привиться не ранее, чем через три-шесть месяцев после последнего курса лечения. Это связано с тем, что, как правило, эти пациенты находятся в состоянии тяжелой иммуносупрессии.

– Какие вакцины рекомендуются онкопациентам?

– Отмечу, что для вакцинации онкопациентам подходит любая из четырех отечественных вакцин. Пациент может обсудить данный вопрос непосредственно со своим лечащим врачом и подобрать оптимальное для себя решение.

– А если человек находится в стойкой ремиссии, нужно ли ему в обязательном порядке проконсультироваться с врачом-онкологом? Или достаточно общей консультации с врачом-терапевтом, который осматривает тех, кто пришел на прививку?

– Как и в случае наличия любого другого хронического заболевания – терапевт направит пациента на консультацию к узкопрофильному специалисту по данному заболеванию, то есть при наличии онкопатологии в анамнезе человека – консультация врача-онколога будет необходима.

В Приморье организованы Центры амбулаторной онкологической помощи, специалисты которых могут проконсультировать пациента. Также можно обратиться к врачу-онкологу в поликлинику по месту жительства.

– Как подготовиться к вакцинации онкобольным? Есть какие-то особые рекомендации?

– Никакой дополнительной подготовки не требуется. Самый главный совет – берегите свое здоровье и заботьтесь о своем самочувствии. Не стоит ориентироваться на мнения псевдоученых из социальных сетей и соседей.

Пожалуйста, прислушивайтесь только к своему лечащему врачу. Только доктора знают всю доказательную базу и владеют информацией о проведенных исследованиях, видят их результаты и могут их правильно интерпретировать.

Посоветуйтесь со своим врачом-онкологом, в какой период времени вам лучше вакцинироваться, и примите меры по сохранению своей жизни и профилактике тяжелого течения COVID-19.

Опыт Приморского краевого онкодиспансера наглядно демонстрирует, что пациенты после перенесенного тяжелого течения инфекции имеют значительно больше рисков прогрессирования онкопатологии и летальных исходов. К сожалению, это так.

Вакцинация – это возможность сохранить вашу жизнь и здоровье!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]