В Приморье проверяют домашний скот из-за первой в регионе вспышки АЧС

Власти ряда муниципалитетов Приморского края принимают профилактические меры в связи с первой в регионе вспышкой африканской чумы свиней (АЧС), зафиксированной в Пограничном районе. Об этом рассказали ТАСС в понедельник в районных администрациях, передает «Вести: Приморье».

Напомним, заболевание было зарегистрировано в Пограничном районе в четверг, 1 августа. В пятницу Приморская межобластная ветеринарная лаборатория подтвердила наличие в отобранных пробах ДНК вируса. В радиусе 100 км от очага заболевания запрещена реализация и перевозка свинины.

«В настоящий момент ветеринарная станция осуществляет осмотр всех домашних животных муниципального района на предмет выявления признаков заболевания. Пока никаких подобных случаев не выявлено. Администрация провела заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, было решено перейти на работу в режиме повышенной готовности, предупредить предпринимателей об угрозе распространения заболевания, оповестить все население через СМИ. Районному отделу МВД при патрулировании рекомендовано проверять транспорт на предмет перевозки животных и кормов, что в настоящий момент запрещено», - рассказали ТАСС в отделе ГО и ЧС администрации Ханкайского района, который соседствует с Пограничном.

Аналогичные меры приняты в Михайловском районе и Уссурийском городском округе. По данным пресс-службы мэрии Уссурийска, со 2 августа в муниципалитете проводятся подворовые обходы на предмет выявления признаков АЧС. К понедельнику, 5 августа, осмотрены 17 тыс. животных во всех населенных пунктах, кроме двух сел, где осмотр завершится в понедельник. На трассе, ведущей в Пограничный район, выставлен карантинный пункт.

В Надеждинском районе, который не попал в 100-километровую зону вокруг очага заражения, власти пока ограничиваются информированием всех хозяйств о мерах предосторожности.

В национальном парке «Земля леопарда», территория которого расположена сразу в трех муниципальных районах у границы с Китаем, усиливают работу по мониторингу. «Всем подразделениям рекомендовано принять меры в связи с угрозой распространения АЧС. В первую очередь это усиленный мониторинг на территории нацпарка на предмет неадекватного поведения диких животных и осмотр всех мертвых животных. Местное население информируется о запрете на перевозку животных и кормов», - сообщили в пресс-службе нацпарка.

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Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение его разновидностей. АЧС считается исключительно серьезным заболеванием, которое при дальнейшем распространении может нанести серьезный ущерб национальной и международной торговле, привести к закрытию животноводческих комплексов.

Считается, что основным переносчиком вируса являются дикие кабаны, в связи с чем основной мерой по предотвращению распространения вируса является отстрел этих животных. Однако, как заявлял ТАСС руководитель отдела по редким видам Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Павел Фоменко, на Дальнем Востоке эта мера может привести к серьезным последствиям. Дело в том, что дикие кабаны являются основой рациона редких хищников - амурского тигра и дальневосточного леопарда. Если им не будет хватать пищи, они могут начать выходить к людям.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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