Еще два очага вируса африканской чумы свиней выявлены в Приморье

Специалисты выявили еще два случая заболевания вирусом африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории охотничьих угодий в Пограничном районе Приморья.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс", подтверждено наличие ДНК вируса АЧС среди диких кабанов на территории охотничьих угодий в Пограничном муниципальном районе. Отмечается, что заболевание подтвердили в лаборатории "ВНИИЗЖ" города Владимир.

Распоряжением администрации Приморского края установлены ограничительные меры на территории отделения "Широкое" службы погрануправления ФСБ по Приморскому краю в селе Камень-Рыболов, и на участке леса в районе Духовское. Вирус нашли в пробах, взятых у кабанов на этих территориях.

Утвержден комплексный план об установлении карантина.

Кроме того, отмечается в сообщении, в приморской лаборатории обнаружили наличие ДНК вируса африканской чумы свиней у домашних свиней в одном из личных подсобных хозяйств в Надеждинском районе Приморья. Для подтверждения диагноза и проведения расширенных исследований биоматериалы в экстренном порядке направлены в лабораторию "ВНИИЗЖ" города Владимир.

В подсобном хозяйстве работают ветеринарные специалисты государственной ветеринарной службы Приморского края. На дороге к нему установлен пост, ограничивающий въезд и выезд транспорта, а также вход и выход посторонних лиц.

Как сообщалось, ранее Россельхознадзор сообщил о вспышке африканской чумы свиней в крестьянском хозяйстве, расположенном в урочище в лесу Пограничного района. Падеж трех животных произошел 29-30 июля. Лабораторные исследования проб патологического материала выявили геном АЧС. В хозяйстве было уничтожено 70 свиней. В Пограничном районе ввели режим ЧС. Угрожаемой зоной были определены 100 км от территории хозяйства, где выявлено заболевание, - Пограничный, Ханкайский, Хорольский, Октябрьский, Михайловский муниципальные районы и Уссурийский городской округ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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