Специалисты из Владимира подтвердили диагноз АЧС в крестьянско-фермерском хозяйстве в Приморье

«Специалистами ФГБУ «ВНИИЗЖ» (г. Владимир) 3 августа подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории крестьянско-фермерского хозяйства ИП ГКФХ Бирючкова О.В в Пограничном районе Приморского края», - сообщает Россельхознадзор.



31 июля 2019 года в результате лабораторных исследований, проведённых ФГБУ «Приморская областная ветеринарная лаборатория», в четырех пробах биологического и патологического материала, отобранного от домашних свиней, содержащихся на территории крестьянско-фермерского хозяйства ИП ГКФХ Бирючкова О.В., находящегося в 13,74 км по направлению на северо-запад от ориентира по адресу: ул. Ленина, д.1Г, пгт. Пограничный, Пограничный района Приморского края), выделено ДНК вируса АЧС.

Для подтверждения диагноза и проведения расширенных исследований биоматериалы в экстренном порядке направлены в ФГБУ «ВНИИЗЖ».

3 августа диагноз подтверждён лабораторными исследованиями (протокол испытаний № 1851-РЛ4-124.1 ОТ 3.08.2019)

В настоящее время на инфицированном объекте работают ветеринарные специалисты государственной ветеринарной службы Приморского края. 70 голов свиней уничтожены на месте регистрации АЧС.

Решением Администрации Приморского края утверждён комплексный план об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканской чумы свиней) на территории хозяйства индивидуального предпринимателя главы крестьянско-фермерского хозяйства Бирючковой О. В. на территории Пограничного муниципального района, в котором определены границы эпизоотического очага – ИП ГКФХ Бирючкова О.В.

Первая угрожаемая зона – лесной массив в радиусе 10 км от эпизоотического очага. Вторая угрожаемая зона — в радиусе 100 км от эпизоотического очага на территории Пограничного, Ханкайского, Хорольского, Октябрьского, Уссурийского, Михайловского муниципальных районов до перекрёстка федеральной автотрассы с. Осиновка, с. Ляличи.

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области направленны информационные письма в территориальные Управления РСХН по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, Амурской области и Забайкальскому краю, в территориальное Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, Главное управление ФСИН по Приморскому краю, Управление Росприроднадзора по Приморскому краю, Управление МЧС по Приморскому краю, департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края.

При выявлении признаков заболевания у свиней или обнаружении мертвых свиней, а также при выявлении трупов диких кабанов, а также случаев вывоза живых свиней, продуктов убоя свиней, реализации продукции свиноводства кроме промышленного изготовления, закупки свиней у населения, проведения ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением, скоплением животных просим немедленно информировать Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области по телефону 8 (423)296-47-60 и Государственную ветеринарную инспекцию Приморского края по телефону 8(423)241-13-91.

Напомним, вирус приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека не опасен.

Ветврачи обследуют подворья в Ханкайском, Хорольском, Михайловском, Октябрьском, Пограничном районах и в Уссурийске, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию края.

«На данный момент обследовано 52 тысячи свиней. Ситуация стабильная, новых вспышек заболеваний нет», – прокомментировал руководитель ветинспекции Дмитрий Кузин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]