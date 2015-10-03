Очаг африканской чумы свиней обнаружен в Надеждинском районе Приморья

Специалистами ФГБУ «ВНИИЗЖ» (г. Владимир) подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории личного подсобного хозяйства Шипицына С.Г. в Надеждинском муниципальном районе.



Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Россельхознадзор по Приморскому краю и Сахалинской области, 13 августа 2019 года в результате лабораторных исследований, проведённых ФГБУ «Приморская областная ветеринарная лаборатория», в пробах материала, отобранного от домашних свиней данного ЛПХ, выделено ДНК вируса АЧС. Для подтверждения диагноза и проведения расширенных исследований биоматериалы в экстренном порядке были направлены в ФГБУ «ВНИИЗЖ». Диагноз подтвержден.



Распоряжением Администрации Приморского края в связи с выявлением особо опасного заболевания установлены ограничительные мероприятия на территории личного подсобного хозяйства Шипицына С.Г., расположенного в Надеждинском муниципальном районе, бывшее село Ананевка на территории Неженского охотхозяйства ТОФ. Утверждён комплексный план об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории личного подсобного хозяйства Шипицына С.Г., ликвидации эпизоотических очагов и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края.



Первая угрожаемая зона эпизоотического очага – лесной массив, радиусом не менее 5 километров от ЛПХ Шипицына С.Г., включая железнодорожную станцию Веневитиново, поселок Горный, с границами на севере до среднего течения ручья Сухой, на юге до ручья Коленчатый, на западе до ручья Крутец, на востоке до протоки Сухая речка.



Вторая угрожаемая зона – до 100 километров от эпизоотического очага, в пределах границ Надеждинского и Хасанского муниципальных районов, включая населенные пункты – село Нежино, Казарма 25-й километр, поселки Тихий и Оленевод, село Тереховка, часть села Раздольного, расположенного на правом берегу реки Раздольная, села Занадворовка и Кравцовка, с границами на севере села Тереховка, на юге – села Занадворовка, на западе – граница с КНР, на востоке – естественна водная преграда Амурский залив, река Раздольная.



Главам Надеждинского и Хасанского муниципальных районов рекомендовано провести разъяснительную работу среди населения об особенностях режима ограничительных мероприятий.



При выявлении признаков заболевания у свиней или обнаружении мертвых свиней, а также при выявлении трупов диких кабанов и случаев вывоза живых свиней, продуктов убоя свиней, реализации продукции свиноводства, кроме промышленного изготовления, закупки свиней у населения, проведения ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением, скоплением животных, просим немедленно информировать Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области по телефону 8 (423) 296-47-60, 8 (423) 296-37-58, 8 (423) 296-37-62 и государственную ветеринарную инспекцию Приморского края по телефону 8 (423) 241-13-91.



Напомним, вирус приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека не опасен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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