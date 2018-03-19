Владивосток становится все более заманчивым городом для иностранцев. Туристов с каждым годом все больше, а среди приезжих всё чаще встречаются жители самых отдаленных и даже экзотических для нас государств. Зачем Хорхе Рауль Ривьера приехал во Владивосток из Сальвадора?

В детстве он мечтал быть военным, как почти все дети в далеком от Владивостока Сальвадоре — сложная политическая ситуация на его родине этому способствует. Но уже подростком поменял стратегию — избрал сельскохозяйственную инженерию. Выбор пал на то, с чего начинается утро у большей части землян в общем и у его отца в частности.

Хорхе Рауль Ривера, кофейный фермер, Сальвадор: «Я помогал своему отцу на его кофейной ферме. Но самостоятельно и в полной мере я занимаюсь кофе последние 6 лет. Это увлекательное, но крайне сложное ремесло и наука».

Его кофейная ферма в Эль-Сальвадоре, а название государства звучит именно так, притаилась на плодородных склонах потухших вулканов. 12,5 тысяч километров он пролетел на противоположный берег Тихого океана, чтобы познакомить загадочный для него Владивосток с плодами больше даже не труда, а, скорее, смысла всей его жизни.

Каталина Школа, региональный директор кофейной компании: «На удивление, про Владивосток знают многие. Во всех кофейных странах, в Латинской Америке и на картах латиноамериканских Владивосток подписан. И когда мы смотрим карту мира, то одна из точек — Владивосток. И многие слышали и понимают, где это».

Хорхе Рауль Ривера, кофейный фермер, Сальвадор: «Да, в России кофе — это мужчина. Но в Латинской Америке — женщина. Потому что романтики в нем больше все-таки. К тому же почти все кофейные фермеры — это мужчины, кофе — это всегда страсть».

А самые горячие страсти — латиноамериканские. Немного поработав в банке, он все-таки вернулся к ней, своей второй половине по имени кофе. Теперь его жизнь — даже не работа, а один сплошной отпуск. Дарить людям аромат и вкус того, что уже столетиями объединяет почти все нации мира, — это не работа вовсе — скорее, искусство.

Хорхе Рауль Ривера, кофейный фермер, Сальвадор: «Владивосток — это тоже искусство. Колорит, который не забыть. У вас много всего вкусного продается и о вас все чаще можно услышать в странах, где я бываю».

Каталина Школа, региональный директор кофейной компании: «Я сама огромный фанат Латинской Америки, потому что это огромные традиции. Там выращивают кофе из поколения в поколения. Там это очень красиво, и если хочется погрузиться в кофейную культуру, то это Латинская Америка, конечно».

Если вдруг случится страшное и на планете исчезнет кофе, то Рауль, возможно, выберет виноградную лозу, но, скорее всего, займется томатами. Оказывается, в них тоже имеется страсть, ведь в Латинской Америке томат — тоже женщина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]