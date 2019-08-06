Владивосток становится все более заманчивым городом для иностранцев. Туристов с каждым годом все больше, а среди приезжих всё чаще встречаются жители самых отдаленных и даже экзотических для нас государств. Зачем Хорхе Рауль Ривьера приехал во Владивосток из Сальвадора?

Хорхе Рауль Ривера, кофейный фермер, Сальвадор: «Приветствует Владивосток на испанском языке».

В детстве он мечтал быть военным. Как почти все дети в далеком от Владивостока Сальвадоре - сложная политическая ситуация на его родине этому способствует. Но уже подростком поменял стратегию — избрал сельскохозяйственную инженерию. Выбор пал на то, с чего начинается утро у большей части землян, в общем, и у его отца, в частности.

Хорхе Рауль Ривера, кофейный фермер, Сальвадор: «Я помогал своему отцу на его кофейной ферме. Но самостоятельно и в полной мере я занимаюсь кофе последние 6 лет. Это увлекательное, но крайне сложное ремесло и наука».

Каталина Школа, региональный директор кофейной компании: «Интересно, что на самом деле, слово «плантация» не используется. Ты приезжаешь на ферму - в Сальвадре это «финка», в Бразилии - «фазенда», фазиндинья, ассиенда может быть тоже в испаноязычных странах. Но не плантации, это связанно с рабским трудом. Поэтому это не плантация, как правило. Если бы я была кофе, то я была бы великолепным элегантным кофе из Сальвадора, разновидности Пакомара».

Его кофейная ферма в Эль-Сальвадоре, а название государства звучит именно так, притаилась на плодородных склонах потухших вулканов. 12,5 тысяч километров он пролетел на противоположный берег Тихого океана чтобы познакомить загадочный для него Владивосток с плодами, больше даже не труда, а, скорее, смысла всей его жизни.

Каталина Школа, региональный директор кофейной компании: «На удивление про Владивосток знают многие. Во всех кофейных странах, в Латинской Америке, и на картах латиноамериканских Владивосток подписан. И когда мы смотрим карту мира, то одна из точек - Владивосток. И многие слышали и понимают, где это».

Море, сопки и вполне привычная влажность. Почти как в Сальвадоре. И даже хвойных деревьев достаточно, ведь у себя на ферме свою страсть он возделывает в тени под соснами. Оказывается много общего между нашими, отдаленными друг от друга землями, но кофе-то в Приморье всё-равно не растет.

Каталина Школа, региональный директор кофейной компании: «Владивосток очень кофейный город. Это связанно с туризмом, это связанно с Кореей. А Корея в данный момент одна из самых кофейных стран мира. Они покупают кофе на аукционах и мы делаем то же самое. Наши гости во Владивостоке понимают этот продукт и спрашивают, когда придет новый кофе. Люди очень заинтересованы в очень качественном кофе. Плюс у нас есть кофейный фестиваль, а в России таких фестивалей по пальцам пересчитать».

Хорхе Рауль Ривера, кофейный фермер, Сальвадор: «Да, в России кофе - это мужчина. Но в Латинской Америке — женщина. Потому что романтики в нем больше все-таки. К тому же почти все кофейные фермеры - это мужчины, кофе - это всегда страсть».

А самые горячие страсти - латиноамериканские. Немного поработав в банке, он все-таки вернулся к ней, своей второй половине по имени «кофе». Теперь его жизнь - даже не работа, а один сплошной отпуск. Дарить людям аромат и вкус того, что уже столетиями объединяет почти все нации мира - это не работа вовсе, скорее, искусство.

Хорхе Рауль Ривера, кофейный фермер, Сальвадор: «Владивосток — это тоже искусство. Колорит, который не забыть. У вас много всего вкусного продается, и о вас все чаще можно услышать в странах, где я бываю».

Каталина Школа, региональный директор кофейной компании: «Я сама - огромный фанат Латинской Америки, потому что это огромные традиции. Там выращивают кофе из поколения в поколение. Там это очень красиво и если хочется погрузиться в кофейную культуру, то это Латинская Америка, конечно».

В прошлом месяце была достигнута самая высокая цена на кофе. На русские деньги это 143 тысячи рублей за килограмм зеленого кофе в стране происхождения. Это было в Панаме, причем в очередной раз там. И это в зеленом виде. Потому что пока он доедет до страны, будет обжарен, транспортные расходы и, возможно, налоги, и, помимо этого он еще потеряет в весе 20 процентов! И это будет еще дороже, чем 143 тысячи рублей.

А во Владивостоке важна соизмеримость цены и качества, самый дорогой у нас, тоже панамский - это «Гейша» - в районе 17 тысяч за килограмм. Просто великолепная цена по сравнению со всем миром, потому что к нам приезжают туристы из Южной Кореи пить этот кофе, потому что он очень дешевый, по сравнению с тем, за сколько он продается в Корее.

У Рауля - ни жены, ни детей. Говорит, что семью ему неплохо заменяют его же кофейни, где продают им же выращенные зерна. Кстати говоря, кофе от Хорхе Рауля Риверы Второго во Владивостоке тоже имеется и он счастлив, что его ароматные и вкусные «дети» встречаются на столько далеко от родных, домашних склонов Эль-Сальвадора.

Хорхе Рауль Ривера, кофейный фермер, Сальвадор: «Кофе не имеет рамок, и оно вне политики, хотя, иногда и становится ее заложником. Это нечто без границ и, было бы хорошо, чтобы оно объединило мир к добру. Ведь не интересно говорить о войнах, давайте лучше о кофе".

Каталина Школа, региональный директор кофейной компании: "Так же как Рауль, я ем кофе, пью кофе и живу им. Я всегда в этой индустрии. Либо я на кофейной выставке, либо я что-то делаю и таких моментов, чтобы я не занималась кофе у меня не бывает».

Если вдруг случится страшное, и на планете исчезнет кофе, то Рауль, возможно, выберет виноградную лозу, но скорее всего займется томатами. Оказывается в них тоже имеется страсть, ведь в Латинской Америке томат - тоже женщина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]