В Приморье подростки прыгали в реку с "тарзанки", привязанной к железнодорожному мосту
На перегоне станции Артем-Приморский-3 инспекторами ПДН выявлены несовершеннолетние, которые без надзора взрослых купались в реке Артемовка. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, в данном месте над рекой проходит железная дорога через железнодорожный мост, с которого не в первый раз дети устраивают опасные прыжки в воду.
Более того, на момент прибытия инспекторов ПДН к реке, с железнодорожного моста свисала импровизированная качеля "тарзанка". Веревка с деревянной перекладиной была не надежно привязана к конструкции железнодорожного моста. Такое экстремальное развлечение подвергает жизнь и здоровье несовершеннолетних серьёзной опасности и влечет к возможным трагическим последствиям.
Инспекторы ПДН Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте срезав веревку, провели с детьми разъяснительную беседу о правилах поведения на воде и соблюдении мер предосторожности, а также недопустимости хождения по железнодорожным путям и залезании на мост. Родители подростков были предупреждены об ответственности за недолжное воспитание своих несовершеннолетних детей и последствиях при несоблюдении должного контроля над их досугом.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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