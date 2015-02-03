Строители моста в Смоляниново достали со дна реки утонувшую Mazda MPV

Вечером в воскресенье, 25 августа, строители моста в Смоляниново вытянули из реки Mazda MPV, пролежавшую на дне около полутора суток. Автомобиль жителя Владивостока удалось вытащить при помощи троса, который зацепили за ковш экскаватора, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru.

Во второй половине дня уровень воды в реке Лобога значительно понизился. Рабочие АО «СПЕЦ СУ», занятые на строительстве временного и капитального мостов, смогли подобраться ближе к участку, где утонула Mazda MPV. Специалисты, которых хозяин авто попросил о помощи, подогнали к берегу экскаватор, зацепили за ковш трос, привязанный к машине, и стали вытягивать ее из воды.

По словам мостостроителей, вытягивать автомобиль они не были обязаны, однако были рады помочь пенсионеру. Подъем машины со дна прошел успешно. Владелец Mazda вызвал эвакуатор, и ее благополучно вывезли с места происшествия.

Напомним, в субботу, 24 августа, после дождей река Лобога вышла из берегов, затопив грунтовый проезд. ГИБДД закрыла движение по опасному участку дороги, а перевозчики стали направлять междугородние автобусы из Владивостока в Находку и обратно через Партизанск. 69-летний водитель Mazda MPV решил проехать по затопленной дороге на свой страх и риск. Машину снесло течением, она утонула. Владивостокца удалось спасти.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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