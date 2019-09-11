"Паровозик из Ромашково": актуальность поезда "Владивосток - Новочугуевка" растет

Когда над рекой Уссури и ближайшими сопками начинается вечерняя заря, к платформе тупиковой станции Новочугуевка стекаются жители Чугуевки - районного центра - и ближайших сел: Соколовки, Новомихайловки, Булыга-Фадеево и даже Уборки. Девять месяцев назад маршрут восстановили распоряжением губернатора.

Максим Каленник, корреспондент: «Поезд из Новочугуевки до Владивостока вернулся на линию в декабре прошлого года по просьбам жителей таежной глубинки. Благодаря краевой программе субсидирования стоимость билета, к примеру, до Сибирцево, ближайшей узловой станции на Транссибе, всего 330 рублей. А если ехать до конечной - то 680. Это в два раза ниже, чем на рейсовом автобусе».

За час до отправления — проверка тормозов и других механизмов. До Владивостока отсюда - триста пятьдесят километров стального пути.

Проводник Наталья Компаниец, как и положено, с перрона встречает попутчиков рейса. И почти все они с детьми. Некоторые едут целыми семьями.

Инга Сыряева, житель с.Чугуевка: «Я первый раз еду, нравится».

Игнат Сыряев, житель с.Чугуевка: «Мы во Владивосток едем, в гости, к родственникам».

Александра Божко, житель с.Чугуевка: «Как поезд пошел, уже второй раз еду. Мне с ребенком удобнее и дешевле ездить на нем».

Вагончик пока всего один, а пассажиров все больше. С января по июнь — полторы тысячи ежемесячно. Но за июль и август - четыре тысячи сто! Актуальность маршрута растет в ритме стука колес.

Мария Ротенко, житель с.Чугуевка: «Он очень актуален, очень комфортно. Ночь поспал, и ты уже во Владивостоке. Т.е. я с ребенком могу уехать на день. Я день с ним погуляю, сделаю свои дела и обратно уеду. Мне не надо ждать маршрутку, когда она будет или нет. Есть места или нет. Я пришла и поехала. В океанариум ребенка свозить, пусть хоть узнает, что это такое. Попробуйте вы с ребенком-непоседой в маршрутке семь часов - это бред. В туалет не сходишь, извините».

Вова Михайлов, житель с.Чугуевка: «Во Владик в океанариум с мамой».

Елена Чернышева, житель с.Чугуевка: «Я очень страдала, когда не было поезда, удобно. Сел, поспал, встал, и на месте».

Станции Лимонник, Варфоломеевка. Села небольшие, и, несмотря на то, что ночь за окном, в дорогу еще по десять человек отправляются. Многих попутчиков проводники уже не в первый раз в вагоне встречают.

Светлана Коробова, проводник поезда: «На выходные погулять по городу. А в будни - на работу и в больницы, бабушки и дедушки. И вечером в этот же день с нами опять возвращаются. Просят, чтобы каждый день он ходил».

Василий Шишов, житель с.Чугуевка: «Почему выбрали поезд, ребенку показать, он вырос, а поезд не видел».

Дарья Шишова, житель с.Чугуевка: «Мы во Владивосток едем, отдыхать. В океанариум пойти и в «Калина-молл»».

Арсеньев, Реттиховка, Сибирцево. Небольшая часть пассажиров сойдет на этой станции, чтобы продолжить свой путь уже по Транссибу - до Хабаровска, Иркутска или даже Москвы, но большинство поедут до краевой столицы.

Светлана Коробова, проводник поезда: «Я уже шестой год проводником. До этого на Москве, на Советскую Гавань ездила. Мне как-то ближе здесь. Здесь душевно. Люди простые. Я раньше работала кондуктором на автобусе и привыкшая к тому, чтобы были постоянно одни и те же люди. О жизни с пассажирами общаемся. Они спрашивают, как мы живем. Мы — как они, семьи их узнаем».

В советские времена купить билет на этот поезд было проблематично. И десяти вагонов не хватало, настолько большой был пассажиропоток. Да и сам маршрут был, не сказать, что простой. Судите сами. На самом деле он назывался Владивосток - Новочугуевка - Хасан! Допустим, сегодня понедельник. Вечером в 21.00 состав отправлялся из Владивостока в путь до Новочугуевки, куда прибывал на рассвете вторника. Спустя два часа он брал курс на другую тупиковую станцию Приморья - Хасан. А это весь день в пути - почти 500 километров. Вечером из Хасана поезд отправлялся обратно, в Новочугуевку, куда прибывал в среду, в первой половине дня, а вечером этот же состав, наконец, отправлялся в начальную точку маршрута - во Владивосток и прибывал к берегам бухты Золотой Рог ранним утром четверга. Чтобы обеспечить ежедневное курсирование по этому закольцованному маршруту ходило 3 состава.

Наталья Компаниец, проводник поезда: «Я шесть лет по железным дорогам. Я по местным направлениям, дальнее следование - не мое. Далеко от дома не хочу находиться. С Чугуевкой что связывает? Я здесь родилась и выросла. Мне тут все - родные и близкие. И в основном всех знаю. И меня узнают - и это приятно, когда тебя узнают».

Через пару месяцев поезд пойдет по зимнему расписанию, перевозчик изучает пожелания пассажиров. Самые главные из них - добавить количество плацкартных спальных мест или сделать курсирование ежедневным, или, как вариант, еще один вагончик добавить.

Игорь Давыдов, житель с.Чугуевка: «В Сибирцево, к брату в гости».

Мария Фоменко, житель с.Минеральное: «Мы в гости в Уссурийск, раза два-три в месяц. Это доступный для нашей семьи транспорт. Удобно с детьми, ребенок может прилечь, не надо останавливать транспорт, чтобы он в туалет сходил».

Дмитрий Тартычный, житель пос.Сибирцево: «К себе домой, в Сибирцево еду, у бабушки в Новочугуевке гостил».

Максим Каленник, корреспондент: «За железнодорожную романтику и неспешный ход пассажиры и даже проводники новочугуевского вагончика прозвали этот поезд «паровозиком из Ромашково». Но, в отличии от своего мультяшного прототипа, он крайне редко выбивается из графика. Прибытие во Владивосток должно быть строго по расписанию».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]