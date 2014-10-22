За молоко из будущего ветврач отделается штрафом





Выдачу фальшивых справок обнаружили в двух ветеринарных пунктах края — Надеждинском и Спасском, — сообщают «Вести: Присморье» со ссылкой на Россельхознадзор.

Постановлениями Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области за выявленные нарушения при оформлении ветеринарных сопроводительных документов назначены административные наказания заведующей ветеринарным пунктом КГБУ «Надеждинская ВСББЖ» и заведующей Александровским ветеринарным пунктом КГБУ «Спасская ВСББЖ».

Управление Россельхознадзора выявило, что заведующая ветеринарным пунктом КГБУ «Надеждинская ВСББЖ» выдала ветеринарное свидетельство на конечности краба-стригуна массой 2157,3 кг, изготовленный ЗАО «Зарубинская база флота». При этом в графе «Входящий ВСД» в качестве входящих ветеринарных сопроводительных документов указано удостоверение качества, что не позволяет подтвердить происхождение пищевой рыбной продукции для обеспечения ее прослеживаемости.

За совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, в отношении заведующей ветеринарным пунктом КГБУ «Надеждинская ВСББЖ» был составлен протокол.

Постановлением Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области от 4 сентября 2019 года должностному лицу назначено наказание в виде административного штрафа.

Кроме того, мониторинговой группой Управления Россельхознадзора при проведении проверки документов на перемещаемую продукцию во ФГИС «Меркурий» выявлено нарушение, допущенное заведующей Александровским ветеринарным пунктом КГБУ «Спасская ВСББЖ». При оформлении ветеринарной справки на молоко сырое государственным ветеринарным врачом была указана дата выработки заблаговременно, на еще не произведенную продукцию.

Постановлением Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области от 28 августа 2019 года за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 10.6, должностному лицу назначено наказание в виде административного штрафа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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