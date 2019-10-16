Малая авиация Приморья стремится к новым победам. Всего пять лет назад в крае началось стремительное восстановление сети аэродромов и к этому дню — 14 субсидируемых краевым бюджетом маршрутов. Но уже скоро их станет еще больше.

Оксана Янкина, старший диспетчер аэродрома Терней: «Начинается с 6 утра, с метеосводки. Собираешь погоду, потом состояние посадочной полосы техническое. Т.е. диспетчер - это тот человек, который приходит раньше всех и уходит позже всех».

Оксана Янкина и персонал тернейского аэродрома ожидают транзитный борт из Владивостока. Лишь для части пассажиров затерянный между сопок у моря Терней — конечный пункт назначения. Большинство еще дальше на север полетят.

До поселка лесозаготовщиков из районного центра шесть раз в неделю летают. Тариф в одну сторону - полторы тысячи и всего двести километров - по прямой. Но можно и по грунтовке, через перевалы Сихотэ-Алиня. Десять часов на личном авто или случайных, крайне редких попутках - авиация в этих местах единственный пассажирский транспорт.

Максим Каленник, корреспондент: «На север от Тернея, вдоль побережья, до границы с Хабаровским краем - всего 9 поселков, но в общей сложности и двух тысяч человек не наберется».

В летнее время, конечно, больше, и для каждого их жителя эти рейсы - единственная связующая нить с большой землей. Возможно поэтому начальники северных аэродромов - даже поселковых администраций главнее.

Иван Олесик, начальник аэродрома Светлая: «Меня Трофимович здесь называют. Я же раньше летчиком был, налетал очень много по Приморью. Химия, рис сеяли. Вообщем, все делали».

За девять месяцев только по трем, самым загруженным маршрутам северного Приморья краевое госпредприятие перевезло более восьми тысяч пассажиров. И «Пластун-авиа» продолжает осваивать самые отдаленные точки. До конца года планируют открыть рейсы в Малую Кему, завершить установку свето-сигнального оборудования на базовых аэродромах в Тернее и Кавалерово и заправочных комплексов в Пластуне и Дальнегорске, еще один обновят в Амгу. Даже про самую дальнюю точку на карте Приморья не забыли. В затерянном среди тайги поселке удэгейцев Агзу в следующем году возведут новое пассажирское здание.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]