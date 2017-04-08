Угроза приставу топором обернулась уголовным делом для «гражданина СССР»
Брал кредит гражданин России, а отдавать отказывается «гражданин СССР», при этом угрожая приставу топором, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ФССП.
В Приморье в отношении жителя краевой столицы, угрожавшего применить насилие в отношении судебного пристава, следователем следственного отдела по Первореченскому району СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Установлено, что в рамках проведения мероприятий по исполнительному розыску, судебный пристав отдела судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП России по Приморскому краю прибыл на ул. Снеговую, выявив разыскиваемый автомобиль неплательщика кредита с целью дальнейшего ареста имущества.
Приморец не желал признавать свой долг российскому банку и назвался «гражданином СССР». Далее, действуя умышленно, он высказал в адрес представителя власти угрозы применения физического насилия. Чтобы доказать серьезность своих намерений, подозреваемый продемонстрировал работнику Службы и представителям взыскателя топор.
В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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