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Должника, угрожавшего приставу топором, удалось арестовать через месяц после побега

Должника, угрожавшего приставу топором, удалось арестовать через месяц после побега

Фото: Инстаграм @sledcomprim


Сопротивлялся приставу, ударил представителя банка топором, повредил машины и скрылся. История незадачливого должника в бегах завершилась арестом, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на СК ПК.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю  расследуется уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, 19 сентября 2019 года возле дома на улице Снеговая в городе Владивостоке 58-летний подозреваемый угрожал физической расправой судебному приставу-исполнителю межрайонного отдела судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю во время выполнения последним мероприятия по наложению ареста на имущество подозреваемого  –  автомобиль КамАЗ, который находился в залоге у банка. Мужчина оказал активное сопротивление судебному приставу-исполнителю, повредил автомобили, угрожал  должностному лицу топором, и нанес обухом топора один удар по спине сотруднику банка. После этого подозреваемый скрылся с места происшествия  на автомобиле. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий местонахождение подозреваемого установлено и  11 ноября 2019 года  были приняты меры по задержанию подозреваемого лица.  

13 ноября 2019 года по ходатайству следователя суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс  мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств  произошедшего.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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