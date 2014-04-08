Россиянам вновь напоминают о налогах

С каждым годом россияне платят все больше денег по налогу на имуществу, земельному и транспортному налогам, сообщает "Вести: Приморье"

Так, в 2015 году ежегодный платеж граждан РФ по этим трем налогам составил 178,2 млрд рублей. К 2018 году показатель достиг уже 238,5 млрд рулей. «Сборы этого года (налоги за 2018 г.), вероятно, будут еще выше. По крайней мере, промежуточные данные Федерального казначейства о поступлениях в бюджет на 1 октября 2019 г. указывают на рост сборов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — уточняет газета «Ведомости».

Уточняется, что в этом году налоговики отправили россиянам 69,1 млн уведомлений об имущественных налогах. Около 53 млн были отправлены почте, остальные — в электронном формате в личных кабинетах на портале ФНС.

Россияне, владеющими земельными участками, домами, квартирами, комнатами, дачами, гаражами и другими объектами капитального строительства, должны заплатить налоги за 2018 год не позже 2 декабря. За просрочку налоговики будут начислять пени.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]