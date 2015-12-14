Специалисты назвали продукты с сальмонеллой
Игнорирование информации о дате изготовления и сроке их годности может привести к печальным последствиям. Бактерии кишечной палочки и сальмонеллы вызывают опасные инфекции, приводя к серьезным заболеваниям.
По словам диетолога Елены Соломатиной, вероятность приобрести опасную болезнь велика при употреблении мясных продуктов и рыбы.
— Непроверенное или замороженное мясо, особенно то, которое долго пролежало в холодильнике, — прекрасная среда для появления бактерий сальмонеллы. Потому, настоятельно рекомендую при покупке мяса, особенно в торговых сетях, обращать внимание на его внешний вид, а по возможности и на запах. По тактильным ощущениям тоже можно понять, насколько продукт свеж. Если мясо прижимаешь пальцем, и оно буквально проваливается, не возвращаясь в прежний вид, — еще один признак испорченного продукта, — говорит специалист, отметила диетолог Елена Соломатина.
Кишечная палочка, по словам диетолога, также чаще встречается в молочной продукции.
— Особенно опасно фермерское молоко, которое еще не прошло процедуру пастеризации, — уточняет специалист.
Интоксикация организма и обезвоживание встречается у граждан, которые не обращают внимания на срок годности продуктов
Главную опасность таят в себе рыбные продукты.
— К выбору рыбы сейчас нужно подходить очень осторожно. Ведь больше всего опасных бактерий именно в морских продуктах. Особенно это касается речных сортов рыбы. Они фактически все непригодны для употребления, - поясняет специалист.
Домашняя птица также имеет высокий процент заражения сальмонеллой. Осторожность нужно проявлять при покупке яиц и мяса этих птиц. Эксперты отмечают, что эти животные являются переносчиками микробов, сами при этом не болеют. Бактерии очень опасны для детей и пожилых людей. Заражение такими микробами может привести к летальному исходу человека.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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