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Москвичи, это правда: по дорогам Приморья гуляют тигры

Москвичи, это правда: по дорогам Приморья гуляют тигры

Фото: Центр "Амурский тигр"


Центр «Амурский тигр» опубликовал в своем аккаунте инстаграм видео, снятое на регистратор автомобиля, — сообщают «Вести: Приморье».

На кадрах прямо перед движущимся автомобилем тигр перебежал дорогу.

«Тигр под Москвой! Под Новой Москвой! Под селом Новая Москва в Приморском крае», — подписали видео зоозащитники. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Животное исчезло также внезапно, как и появилось.

«Все закончилось хорошо. Будьте внимательнее на дорогах!», — пожелали своим подписчикам сотрудники Центра.

Одна из подписчиц «Амурского тигра», живущая в центральной России, не совсем поняла, что Новая Москва — это не район столицы, а село в приморской глубинке и спросила: «Как он там оказался? Разве здесь водятся тигры??»
Более внимательных пользователей это очень развеселило, и пребыванию тигра в «Москве» придумали целую историю:
«Водятся, я сам постоянно их вижу в метро. У этого видать на электричку кончился проездной, пришлось пешком до метро скакать». Пошутили в ответ и авторы паблика: «На МЦД бежит, там пока проезд бесплатный!»

Отметим, что буквально за день до этого Центр опубликовал видео тигра, идущего вдоль дороги, но уже  в соседнем Хабаровском крае.

Так что теперь не только жители западных регионов страны будут думать, что на Дальнем Востоке всюду разгуливают тигры, но и сами дальневосточники в это поверят.

Тем более, что ранее "Вести: Приморье" неоднократно сообщали о хищнике, терроризирующем жителей поселка Восток

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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