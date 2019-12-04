Это лютый мороз для относительно мягкого климата Приморья — 25 градусов ниже ноля. Но именно в такой холод сегодня вышли на поля аграрии Михайловского района. Пока стоит погода, это, оказывается, относится и к зиме. Почему именно сейчас убирать кукурузу, что называется, самое то. И кто они — капитаны морозных полей?

Когда всё наоборот, и початки вниз головой. Декабрь — лучший момент уборочной. До октября золотая кукуруза набирает спелость. К зиме отменно теряет ненужную влагу. Крестьяне, благодаря этому, оказывается, на сушке экономят.

Володя Танасоглы, молодой михайловский агроном, круглый год по полям — то по зяби, то среди зеленых побегов, теперь вот время урожая. Что без шапки. Так привычка многолетняя. Иммунитет к холодам.

Владимир Танасогло, старший агроном сельхозпредпиятия: «Это стандартные гибриды кукурузы. Мы высеваем у себя "Пионе"...»

"Пионер9070" — та самая, что на контрасте со сладкой бывает хороша с помидорами вприкуску. Но михайловцы запаслись едовой. Теперь исключительно на зерно. И в основном на экспорт.

Torum — габаритная техника из Ростова-на Дону с жаткой, специально приспособленной для кукурузных полей. Делит ряды, выхватывает початки, смещает их в бункер, в самом сердце комбайна. И там уже разбивают, очищают, чтобы на выходе золотым потоком лилось чистое зерно.

Отстрелялся Дмитрий Онищук. Согреть руки в кабине его Торума напросились. Интересная машина. Умная. И крупным сельхозпредприятиям вполне по производительности подходящая. Если привычный фермерам-одиночкам Вектор набирает в бункеры всего-то три тонны, Torum - все десять.

Дмитий Онищук, механизатор сельхозпредприятия: «До этого работал на Полесье, намного хуже, честно скажу, здесь другая технология...»

Впереди еще несколько дней, уборку нужно завершить до ближайшего снегопада. И опустеют золотые гектары. Но в приморские закрома уже отправились более сотни тысяч тонн. 30 из них - с этого кукурузного поля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]