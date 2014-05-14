Ревнивец из Артема до смерти избил соперника совком (видео)
Молодость против опыта. 29-летний приморец из ревности избил 51-летнего приятеля. Через несколько дней от полученных травм тот скончался, - сообщают «Вести: Приморье» по данным СК.
30 ноября 2019 года в доме по улице Третья в селе Кневичи Артемовского городского округа обнаружено тело 51-летнего мужчины с признаками насильственной смерти - ссадинами в области головы и лица.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний мужчина.
По версии следствия, 23 ноября 2019 года во время распития спиртных напитков в доме по улице Третья в селе Кневичи Артемовского городского округа между мужчинами возникла ссора из-за ревности, в ходе которой подозреваемый нанес множество ударов по голове совком и руками по голове и лицу соперника. От полученных повреждений потерпевший умер спустя несколько дней.
В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, с его участием проведена проверка показаний на месте и предъявлено обвинение в инкриминируемой статье.
Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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