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Ревнивец из Артема до смерти избил соперника совком  (видео)

Ревнивец из Артема до смерти избил соперника совком  (видео)

Фото: primorsky.sledcom.ru

Молодость против опыта. 29-летний приморец из ревности избил 51-летнего приятеля. Через несколько дней от полученных травм тот скончался, - сообщают «Вести: Приморье» по данным СК.  

30 ноября  2019 года в доме по улице Третья в селе Кневичи Артемовского городского округа обнаружено тело 51-летнего мужчины с признаками насильственной смерти - ссадинами в области головы и лица.  

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления,   предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний мужчина.

По версии следствия, 23 ноября 2019 года во время распития спиртных напитков в  доме по улице Третья в селе Кневичи Артемовского городского округа между мужчинами возникла ссора из-за ревности, в ходе которой подозреваемый нанес множество ударов по голове совком и руками по голове и лицу соперника. От полученных повреждений потерпевший умер спустя несколько дней.

В настоящее время  в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, с его участием проведена проверка показаний на месте и предъявлено обвинение в инкриминируемой статье.

Расследование уголовного дела  продолжается.

  


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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