Браслеты со штрих-кодами начали выдавать пациентам больниц

Истории болезни пациентов в медицинских учреждениях Приморья обещают уйти в прошлое. Вместо объемных бумажных карт пациенты будут носить легкие браслеты, позволяющие узнать всю историю болезни и информацию о человеке. В пилотный проект, нацеленный на повышение качества обслуживания в медучреждениях, уже включились две ведущих клиники региона – краевая клиническая больница №2 и краевой онкологический диспансер.

Новая информационная система пока проходит апробацию, но первые результаты уже оценили специалисты краевой клинической больницы №2, которые одними из первых вошли в проект в начале этого года, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

«В нашей больнице внедрены несколько видов браслетов для идентификации пациентов. Их обладатели уже опознаются медперсоналом как пациенты, требующие особого внимания и находящиеся в зоне риска», – говорит главный врач медучреждения Светлана Бениова.

Речь идет о специальных пластиковых браслетах, которые внедрены во «второй» краевой в ходе проекта управления качеством безопасной среды в медорганизации.

«Это разноцветные браслеты. Красный означает, что у пациента аллергия на какие-либо виды лекарств, желтый – что человек с трудом передвигается и может потерять сознание, а значит склонен к падению. Желто-красные браслеты предназначены тем пациентам, у кого есть аллергия и они склонны к падениям по состоянию здоровья», – поясняет главврач.

Помимо трех браслетов в медучреждении проходит идентификация абсолютно всех пациентов посредством штрих-кодирования. Это сделано для удобства пребывания человека в стационаре, назначения клинических исследований и проведения других подобных процедур. Такой браслет исключает путаницу с выдачей назначенных лекарств и процедурами. Не редкость, когда в отделении лежат однофамильцы, и у каждого свой индивидуальный график лечения. Теперь медсестра обязательно сверяет номер на браслете с номером истории болезни.

Наталья Николаевна из Славянки – одна из трех пациенток в палате неврологического отделения, у кого есть браслет.

«Меня постоянно кивает из стороны в сторону после перенесенного инсульта. Выхожу из палаты – медсестра тут как тут. Проводит куда нужно, подождет, и потом мы вместе обратно возвращаемся», – говорит пациентка.

В палате №13 из четырех пациенток у двух есть браслет: у Ирины Юрьевны – желтый, а Нины Владимировны – красный.

«При поступлении пациента в отделение больницы проводится оценка пациента с помощью чек-листа и выявляется риск падения по шкале Морзе для взрослых пациентов и шкале Хамти-Дамти для пациентов юного возраста. Также сразу определяем и аллергические проблемы. Это очень удобно для персонала», – признаются медсестры.

Специалисты, участвующие в проекте, прошли обучение для внедрения подобной системы в медучреждении и выбрали самый оптимальный вариант.

«Решение по трем браслетам уникальное, даже там, где мы проходили обучение – именно такой системы нет. Мы придумали собственное», – говорит куратор регионального проекта, заместитель главного врача Марина Бобылева.

Врачи подчеркивают, что помимо основной пользы для пациентов, такая система помогает специалистам проводить анализ происходящего: если падает пациент – почему? Этот случай фиксируется медицинской информационной системой и подробно разбирается на консилиуме и впоследствии служит для внедрения технических или организационных решений, которые не допустят падения других пациентов.

Штрих-код маркируются и пробирки с анализами, что также существенно упрощает работу медперсонала.

Врио вице-губернатора Приморья Виктор Фисенко отметил, что с весны 2019 года 13 государственных медицинских организаций края стали активными участниками проекта «Внедрение системы менеджмента качества» по практическим рекомендациям, которые разработаны специалистами Роспотребнадзора России.

«Это не просто точечное внедрение – это региональный проект, в котором участвуют как поликлиники, так и стационары. Он включает в себя более 10 составляющих, одним из которых и является момент безопасности нахождения пациента в стационаре», – подчеркнул он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]