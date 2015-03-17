Любителей сахалинской икры предупреждают об опасности
Почти 8 тонн сахалинской икры оказались непригодными для употребления в пищу, — показало исследование Россельхознадзора, передают «Вести: Приморье».
С начала 2019 года Сахалинская межобластная ветеринарная лаборатория Россельхознадзора провела 5268 исследований баночной и бочковой лососевой икры сахалинских производителей. В результате лабораторных испытаний получено 15 положительных результатов.
Лабораторией исследованы 404 пробы лососевой икры от партий общим весом 979 тонн.
Исследования икры проводились по органолептическим, паразитологическим, микробиологическим, а также физико-химическим показателям. Последние показатели относятся к показателям качества, которые оцениваются по заявленным производителями требованиям ГОСТа или Технического регламента, в соответствии с которым изготавливалась икра. Например, содержание соли, которая нередко щедро используется производителями как консервант, но может испортить вкус икры, также относится к физико-химическим показателям.
В ходе проведенных лабораторных испытаний были выявлены нарушения в 15 партиях икры общим весом 7,6 тонны. Среди выявлений – бактерии группы кишечной палочки, золотистый стафилококк, дрожжи, превышение общего уровня бактериальной обсемененности.
Как отмечают специалисты лаборатории, выявление болезнетворных бактерий и микробов в готовой пищевой продукции может свидетельствовать о нарушении правил хранения и транспортировки продукции, а также о нарушении технологических процессов при производстве икры.
Результаты всех исследований внесены в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано», в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.
Информация о результатах исследований в каждом случае обязательно доводилась до производителей и владельцев продукции для принятия мер по изъятию небезопасной икры из оборота.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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