Приморский диетолог рассказала, как «облегчить» калорийность новогоднего стола





Врач-диетолог из Арсеньевской городской больницы Надежда Шошкина рассказала порталу «Акула-Медиа», как преобразить блюда на новогоднем столе, чтобы они были максимально полезными, легкими и вкусными, — передают «Вести: Приморье».

Тяжесть в желудке, тошнота и рези внизу живота – порой именно на этой печальной ноте заканчивается празднование Нового года. Врач-диетолог Надежда Шошкина в интервью порталу «Акула-Медиа» объяснила, как избежать печальных последствий в начале нового года.

– Давайте рассмотрим самые популярные новогодние блюда с точки зрения диетологии. Можно ли заменить их другими? А если нет альтернативы, то можно хотя бы их «облегчить»?

– Начнем с оливье. Нас не останавливают ни его неполезность, ни то, что сейчас этот салат можно купить чуть ли не в каждом продуктовом магазине. Оливье на новогоднем столе должен быть – и всё! Предлагаю немного изменить состав салата, ведь в нём столько продуктов, которые не значатся в списке полезных: вредный майонез; колбаса, в которой мало мяса; маринованный огурец с большим количеством соли и уксуса; картофель, богатый крахмалом. Вместо колбасы или мяса (многие любят готовить оливье из отварной свинины) взять отварную куриную грудку. Солёный огурец заменить свежим, картофель – маринованным кабачком. Этот овощ очень полезен, а его нейтральный вкус позволяет ему напитываться вкусом того продукта, с которым он готовится. Можно добавить в -оливье чуть больше моркови. Салат не сильно изменит свой вкус, зато «вредные» продукты будут из него ликвидированы.

Остаётся только майонез, но можно использовать низкокалорийный или обезжиренный майонез. Я же рекомендую заправлять такой салат несладким йогуртом или нежирной сметаной. Помните, что 100 граммов майонеза содержат 700 калорий.

Полезный соус для заправки салата можно приготовить самим: смешать оливковое или льняное масло, бальзамической уксус, сметану, горчицу или -несколько капель соевого соуса. Наиболее приближенное к майонезу сочетание: сметана или натуральный йогурт, горчица (желательно брать французскую), соль, перец, пара капель лимонного сока. Салаты с такими заправками не навредят ни организму, ни фигуре.

– А другие холодные закуски?

– Закуски не считаются полноценными блюдами, но именно они неизбежно ведут к переизбытку калорий. Никто же не считает количество съеденных бутербродов с красной икрой или кусочков сервелата. Если вы любите бутерброды с красной рыбой, то не стоит от них отказываться. Замените сливочное масло на творожный сыр, а белый батон – цельнозерновым хлебом. К новогоднему столу в качестве закусок прекрасно подойдут тарталетки с овощными начинками: свёкла с грецким орехом и черносливом; творог с зеленью и чесноком; помидоры, сыр, чеснок, майонез; яйцо, огурец, кукуруза; рис, яйцо, сыр, соевый соус. Вариантов – масса, выбирайте на свой вкус, фантазируйте, но жирные сорта сыра замените на нежирные, например, на моцареллу, а вместо майонеза используйте несладкий йогурт или несколько капель оливкового масла.

Предпочтительнее использовать нерафинированное масло, его диетические свойства обусловлены содержанием веществ, ускоряющих обменные процессы в организме. Лучше съесть кусочек сала, чем одну ложку растительного рафинированного масла.

Для традиционной мясной нарезки используйте запеченную телятину. От колбасы можно отказаться вовсе.

– Итак, мы подошли к мясным горячим блюдам…

– Есть смысл убрать из новогоднего меню отбивные из свинины, шашлыки из говядины и пожарские котлеты. Делайте выбор в пользу диетических сортов мяса. Курица уже не лидирует в этом списке, она отошла на третье место после индейки и кролика из-за жирной кожицы. Мясо индейки считается легким, а всё, что из него готовят, – низкокалорийным. Но если вы всё-таки решите приготовить курицу, то не жарьте её, а запекайте в духовке. В качестве гарнира используйте не картофель, а морковь, брокколи, цветную капусту, репчатый лук, кабачок. Тем, кто следит за весом или страдает заболеванием ЖКТ, кожицу курицы лучше не употреблять в пищу.

Предлагаю идеальный вариант горячего блюда на новогодний стол – рулетики из индейки. Необходимо взять 700 граммов филе грудки индейки, 150 граммов творога, 150 граммов свежего шпината, 1 яйцо, 1 болгарский красный перец, соль, перец – по вкусу, и 1 столовую ложку оливкового масла. Филе нарезать пластами и отбить, толщина отбитого кусочка должна быть не более 5 мм. Посолить, поперчить. Порезать болгарский перец, шпинат порезать и слегка потушить на сковороде в небольшом количестве воды. Затем измельчить шпинат в блендере вместе с творогом. Приготовить смесь: творог со шпинатом, нарезанный перец, яйцо. Берем пласты индейки, намазываем полученной массой, сворачиваем в рулетик, заворачиваем в пленку или в пакет, а потом – в фольгу. Готовим в мультиварке на программе «Варка на пару» в течение 20 минут.

– Надежда Павловна, а что с пельменями? В традициях многих семей в советские времена была лепка пельменей для новогодних праздников.

– Пельмени – это мука, причем это вареная мука. Раньше для того, чтобы заклеить окна на зиму, из муки варили клейстер, который по весне с трудом отклеивался. Представьте, что происходит в желудке, поэтому пельмени для новогоднего застолья я бы не советовала. Если вы так сильно любите пельмени, то лучше их употреблять в другие дни праздника, когда блюд в ассортименте будет поменьше. Лучше пельмени есть вместе с бульоном, в который предварительно добавить специи и зелень. Бульон будет способствовать более лёгкому перевариванию спрессованной муки (теста).

– … а на десерт?

– Без десерта в Новый год, конечно, не обойтись. Но не советую покупать или печь торты, пирожные. Организм и так получит предостаточно излишков. Советую просто фруктовую нарезку или фруктовый салат. Фрукты используйте любые (банан, яблоко, груша, киви, виноград, апельсин), можно добавить орехи. Фрукты нарезать кубиками и заправить йогуртом. Точного рецепта не существует: каждая хозяйка ориентируется на вкусы членов своей семьи.

– А как быть с нашей привычкой – готовить много всего на Новый год?

– Да, некоторые хозяйки любят основательно подходить к вопросу приготовления блюд для новогоднего стола. Готовят много, а участники застолья стараются все это перепробовать. Стоит ли удивляться тому, что некоторых едоков прямо из-за праздничного стола «скорая» увозит с приступом язвы или панкреатита. Другие – испытывают тяжесть в желудке, набирают лишние килограммы. Как быть? Настоятельно рекомендую не есть всё, что на вас смотрит, а выбрать лишь некоторые варианты блюд, которые вам больше по вкусу. Не увлекайтесь острыми блюдами и приправами, они лишь разжигают аппетит, а также могут вызвать обострение язвенных заболеваний ЖКТ.

Готовьте блюда в небольших количествах, заполняя ими салатники, тарелки, вазочки небольших размеров. Можно подавать салаты порционно: в бокалах, например, это и оригинально, и сделает затруднительным переедание.

При приготовлении праздничных блюд отдавайте предпочтение следующим продуктам: свежие и замороженные овощи, фрукты и ягоды; куриная грудка, индейка, кролик; кисломолочные продукты (творог, сыр, сметана, йогурт); рыба и морепродукты.

– Надежда Павловна, можно ли подготовить себя к обильному застолью?

– Прежде всего не нужно голодать весь день 31 декабря, чтобы «оторваться» за новогодним столом. Утром обязателен сытный плотный завтрак, благодаря ему вы получите энергию на весь день. Ужин тоже не стоит пропускать, просто пусть он будет более лёгким.

И ещё один совет – не концентрируйтесь на еде, ведь праздник – это не только застолье. Это веселье, развлечения, игры. Длинные праздничные дни проводите не за столом, а на свежем воздухе: горки, санки, коньки, лыжи. Именно это, а не обильное застолье оставит приятные воспоминания на весь год!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]