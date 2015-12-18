Специалисты рассказали, в каких продуктах содержатся плесень, кишечная палочка и клостридии

С начала 2019 года Сахалинская межобластная ветеринарная лаборатория Россельхознадзора провела 24156 исследований 2671 пробы, отобранной от партий рыбы и морепродуктов (за исключением икры зернистой лососевой). Также были проведены исследования рыбы охлажденной и мороженой, сушеной продукции из морских беспозвоночных – кукумарии и трепанга, а также охлажденных и живых беспозвоночных, моллюсков и ракообразных – креветки, трепанга, гребешка, спизулы, кукумарии, сообщает "Вести: Приморье".

Исследованы рыбные консервы и рыбный фарш, молоки и икра ястычная, икра морских ежей в солевом растворе, другие виды рыбы и морепродукции. Исследования проводились по нескольким показателям. В ходе исследований лабораторией получено шесть положительных результатов от партий общим весом 7729 тонн.

В частности, в результате исследований икры морского ежа получено три положительных результата: в икре выявлены бактерии группы кишечной палочки, дрожжи и плесень. При исследовании проб от партии спизулы в живом виде выявлены сульфитредуцирующие клостридии. Эти бактерии являются опасными возбудителями кишечных заболеваний у человека.

Также при исследованиях сайры мороженой и сельди тихоокеанской выявлены несоответствия по органолептическим показателям (консистенция, запах и цвет).

Информация о положительных выявлениях была доведена до владельцев партий и производителей для предотвращения использования и реализации небезопасной продукции, отметили в пресс-службе ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]