Что нужно знать в 2020 году каждому, у кого есть автомобиль

В 2020 году российских автомобилистов ждет множество изменений — от введения электронных паспортов до возможности получать госномера прямо в автосалоне у дилера. Единственным неприятным нововведением до сих пор остается повышение утильсбора, из-за которого цены на автомобили могут вырасти на 35-100 тысяч рублей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на URA.RU.

Автосалоны смогут выдавать госномера

С 1 января получать госномера можно будет не только в ГИБДД, но и в салонах автодилеров. Покупатель сможет уезжать из автоцентра на машине уже с готовыми регистрационными знаками. Однако для этого автосалон должен внести себя в список организаций, которые имеют право на их изготовление.

К началу года ни один автодилер еще не успел зарегистрироваться в этом реестре, поэтому ожидается, что реальные результаты этого нововведения можно будет наблюдать только к середине года. Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин считает, что салоны уже давно готовы к выдаче номеров, а само нововведение позволит автолюбителям значительно экономить время. «Для большего удобства клиентов все это должны делать не только дилерские центры, но и авторизованные компании», — отметил Субботин в разговоре с «URA.RU».

Вместе с тем автомобилисты смогут заново регистрировать автомобили, государственные номера которых были уничтожены или износились из-за появления ржавчины. Ранее автолюбителям с такими номерами могли отказать в повторном нанесении маркировки.

Номера под ключ

Регистрационные знаки теперь можно будет изготовить самостоятельно в сторонней организации, если автовладелец ставит машину на учет в регионе, в котором он прописан. Под знаками с 2020 года имеются в виду металлические таблички с номером. Это выгоднее для автолюбителей, так как им нужно будет оплатить пошлину в 850 рублей и от тысячи рублей за изготовление самого номера. В ГИБДД номер и госпошлина обойдутся в 2850 рублей. Такая возможность может стать привлекательной для владельцев японских и американских автомобилей, у которых предусмотрены нестандартные квадратные знаки — ГОСТ допускает их существование, но в ГИБДД их не выдают. «Автолюбителю больше не нужно бежать в ГАИ и заказывать знак заново, и это позитивное изменение», — подчеркнул Субботин.

Также в будущем власти собираются создать список «красивых номеров», которые автовладельцы смогут выбирать и покупать на «Госуслугах».

Электронные паспорта для автомобилей

С ноября 2020 года в России планируют ввести электронные паспорта для всех отечественных и импортируемых автомобилей. Каждый год введение таких паспортов откладывают из-за того, что другие страны Евразийского экономического союза, куда входит Россия, оказываются не готовы к такому нововведению.

Позитивной тенденцией называют то, что уже в 2019 половина всех новых автомобилей продавалась с электронными паспортами. Всего за все годы с момента их появления было выдано около 280 тысяч таких паспортов. Однако, по мнению Субботина, они гораздо важнее налоговым и таможенным органам, чем простым автолюбителям. «Так властям будет удобнее следить за выплатой транспортных налогов», — подчеркнул эксперт.

При этом электронные паспорта будут действовать наравне с бумажными документами. Автовладельцы смогут восстанавливать их в ГИБДД в случае утери. Электронную версию документа потерять будет невозможно, но для удобства автолюбителям будут выдавать специальную выписку.

Повышение утильсбора и подорожание автомобилей

С января в России начинают действовать новые ставки утилизационного сбора. Для самой распространенной категории автомобилей с двигателями от одного до двух литров сбор увеличится на 112,4%. В среднем изменение ставок утильсбора приведет к удорожанию новых автомобилей до 4%, а с учетом инфляции рост стоимости может достигнуть и 6-7%. Ранее президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов пообещал, что стоимость автомобилей вырастет на 35-100 тысяч рублей. Некоторые производители — Mitsubishi, Jaguar Land Rover, Chevrolet и Cadillac — уже анонсировали повышение цен на свои автомобили в ответ на увеличение сборов.

Субботин считает, что повышение утильсбора на самом деле является попыткой защитить российский рынок автопроизводителей. «Это очередные таможенные сборы, неловкая защита национального рынка, потому что из-за ограничений ВТО российские власти не могут открыто вводить новые пошлины», — заявил эксперт.

Экзамены без «площадки»

С нового года водители-ученики смогут выезжать на автомагистрали, чтобы в реальных условиях опробовать движение на большой скорости. Ранее кандидатов на права не допускали на скоростные дороги. Также садиться за руль для прохождения практической части экзамена на права смогут молодые люди, которые достигли 16-летнего возраста.

Однако более важным изменением является отмена экзамена «на площадке», который проводят для проверки первоначальных навыков водителей. В то же время некоторые его элементы войдут в городскую часть экзамена — парковаться, двигаться задним ходом и стартовать в горку ученики будут в реальных уличных условиях. Также инструкторы будут проверять их умение двигаться с максимально разрешенной скоростью. Субботин называет такое изменение позитивным, потому что сейчас в городах объективно не хватает тренировочных площадок, где могли бы практиковаться водители-ученики.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]