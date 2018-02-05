Масштабный дорожный ремонт ждет Владивосток в 2020 году

Капитальный ремонт дорог и придомовых территорий, строительство развязок, озеленение, новые светофоры, ливневки и дорожная техника – почти 80 дорожных объектов отремонтируют в столице Приморья в 2020 году. Об этом губернатору края Олегу Кожемяко доложила мэрия в понедельник, 20 января.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края, в 2020 году целый ряд улиц Владивостока отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это крупные микрорайоны, в которых проживают от 3 до 5 тысяч человек. На выбранных участках заменят асфальтовое покрытие, отремонтируют освещение, подпорные стены.

"Все конкурсные процедуры завершим до середины февраля", - сообщил глава Владивостока Олег Гуменюк.

Губернатор отметил, что во время ремонта должен четко соблюдаться график работ.

«Такого, как было в прошлом году, когда разворотили бордюры, сняли асфальт, а потом ушли на другой объект, или сломали за день, а делали неделями, быть не должно. Должен быть единый комплекс проведения работ, график должен сочетаться с мощностями – разобрали столько, сколько можно сделать за максимально короткое время», – пояснил Олег Кожемяко.

В этом году в столице Приморья ликвидируют 17 мест концентрации ДТП с пострадавшими, которые были определены совместно с ГИБДД. Планируется установить на них светофоры, оборудовать пешеходные переходы, сделать леерное ограждение.

Дополнительное оборудование леерами, прочистка ливневой канализации, озеленение, особенно сопок и косогоров, ждет и другие улицы города. Также во Владивостоке появятся новые остановочные пункты, особенно на гостевом маршруте и острове Русском. По поручению губернатора их дополнят камерами видеонаблюдения, расписанием маршрутов, при этом вся информация будет дублироваться на английском языке.

«Особое внимание уделяйте озеленению, причем делать это нужно грамотно – бордюр должен быть чуть выше, чтобы во время дождей не смывался грунт. Необходимо использовать современные технологии, которых сейчас хватает на рынке», – отметил Олег Кожемяко.

Мэр также сообщил, что в этом году отремонтируют Некрасовский путепровод – будет убрана вся реклама, сделано новое освещение, выполнено озеленение, а само сооружение отремонтировано, в том числе, и в его нижней части. Ждет ремонт и улицу Снеговую – в 2019 году подрядчик не доделал ее, за что и попал в список недобросовестных. Отремонтируют улицу Маковского. Не обойдут вниманием придомовые территории – запланированы к ремонту 44 двора.

Губернатор подчеркнул, что придомовые территории, внутриквартальные проезды должны быть освещены и оборудованы тротуарами.

Предполагается, что дорожный ремонт тоже будет проводиться с минимальными неудобствами для горожан. Так, по словам главы Владивостока, специалисты отходят от практики ямочного ремонта – дороги будут восстанавливать так называемыми «картами», когда фреза зачищает большие аварийные участки и тут же следом укладывается асфальт. Всего в этом году запланировано отремонтировать 74 объекта.

Для ремонта и содержания городских дорог в этом году запланировано приобретение дополнительной техники – тракторов, пылесосов, фронтальных погрузчиков. Сделать акцент на покупке малогабаритных машин, способных работать во дворах, узких, запаркованных проездах, поручил Олег Кожемяко – с покупкой такой техники поможет край.

Кроме ремонта дорог в этом году начнется и их строительство – планируется запустить первый этап развязки в районе Зеленый угол, что позволит создать альтернативные проезды в 71-й микрорайон.

«В этом году проектируем развязку в районе улиц Бородинская и Фирсова, чтобы в 2021 году уже начать строительство», – уточнил мэр дальневосточной столицы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]