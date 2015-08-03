Угрожает ли Приморью короновирус из Китая?

Повышенные меры безопасности проводятся в Приморье, в непосредственной близости с китайской границей. Что конкретно предпринимается на Дальнем Востоке и почему россиянам не стоит паниковать из-за появления нового типа вируса, рассказал ресурсу BFM.ru руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе Дальневосточного федерального университета, доктор биологических наук Михаил Щелканов:

— Усилен контроль на пунктах перехода, усилены досмотровые бригады. Усилен контроль за туристами, которые находятся на территории Приморского края. Неспециалистам это не очень заметно, но работа проводится колоссальная, то есть усиление по полной программе. Обычно что делается? Измеряется температура. То есть, люди с признаками острых респираторных инфекций изолируются. Но надо понимать, что все вирусные инфекции имеют инкубационный период, а на границе мы не можем выявить человека в инкубационном периоде. Классический сценарий завозной вирусной инфекции, любого инфекционного заболевания: человек в инкубационном периоде, сам не знающий, что он заражен, пересекает границу и заболевает уже на новой территории. Не надо думать, что появление таких случаев демонстрирует неэффективность трансграничного контроля. Да, такие случаи возможны, но они будут быстро выявляться. По эпидемическим показаниям такие люди будут быстро изолироваться, будет проводиться диагностика, и это уже делается.

— Конкретно с этим вирусом, нет ли риска, что этот условный человек, который может пройти через границу в инкубационном периоде, перезаражает кучу людей, и все-таки мы получим эпидемию?

— Эпидемическая вспышка возможна, но эпидемии нет, потому что у нас существует система обеспечения биологической безопасности. Она постоянно доказывает свою эффективность, она состоит из огромного количества элементов, одно перечисление которых на лекциях у меня занимает порядка четырех академических часов, нет никаких поводов для паники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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