Водители Владивостока уничтожили за сутки 1 светофор и 39 метров дорожных ограждений
Во Владивостоке за сутки произошли три автоаварии с повреждением городского имущества, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт УМВД по Приморью.
Так, в районе дома№ 15 по улице Уборевича местный житель 1982 года рождения на автомашине Тойота Витц не справился с управлением и совершил наезд на объект дорожной инфраструктуры, повредив светофор.
Позже, в районе дома 281 по улице Калинина, молодой человек 2000 года рождения, управляя автомашиной Ниссан Либерти, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в леера, повредив около 20 метров ограждения.
Еще один водитель не справился с управлением в районе дома 16Б по улице Героев Тихоокеанце. Водитель автомашины Хонда Фит, мужчина 1996 года рождения, повредил более 19 метров леерных ограждений, после чего совершил съезд с проезжей части и врезался в опорную стену.
В результате дорожно-транспортных происшествий никто не пострадал.
Полицейскими установлено, что все водители были трезвы.
Виновники происшествий привлечены к административной ответственности за повреждение дорожных сооружений.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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