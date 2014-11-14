Коронавирус из Китая: в аэропорту Владивостока усилят меры профилактики

Из-за вспышки коронавируса в Китае в аэропорту Владивостока сегодня усилят меры профилактики. За ситуацией следят в пунктах пропуска пассажиров, сообщает "Вести: Приморье".

В погрануправлении отметили, что ажиотажа с проверками, который был при вспышках птичьего гриппа, сейчас не наблюдается, поскольку вирус выявили в провинциях, не граничащих с нашей страной.

Однако болезнь уже успела выйти за пределы КНР. На прямой связи со студией — Максим Каленник.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]