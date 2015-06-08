На Дальнем Востоке туриста сняли с рейса из-за подозрения на коронавирус - СМИ

В Хабаровске с авиарейса сняли пассажира из-за подозрения на заражение коронавирусом: у гражданина Китая наблюдались все признаки болезни, в том числе повышенная температура, сообщили поздно вечером в среду ряд федеральных СМИ.

Позже Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю опровергло появившуюся в СМИ информацию об обнаружении на территории региона случая заболевания, связанного со смертельным коронавирусом из Китая. Об этом в среду сообщила ТАСС руководитель управления Татьяна Зайцева.

"Никаких случаев пневмонии или коронавируса у нас не зафиксировано", - сообщила Зайцева и добавила, что в регионе ведется постоянный мониторинг прибывающих из Китая туристов, в том числе с использованием тепловизоров.

По словам Зайцевой, с начала года в ходе проверки тепловизором был зафиксирован один случай повышенной температуры. Однако обследование показало, что человек болен обычным гриппом.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "в аэропорту Владивостока организован "двойной барьер".

В частности, выставлен двойной барьер: вначале в самолет с помощью тепловизоров измеряют температуру у всех прибывших пассажиров, а затем такую же процедуру проводят еще раз в зоне паспортного контроля. По словам сотрудников Роспотребнадзора, их внимание, прежде всего, привлекают люди, у которых, по данным тепловизора, температура поверхности тела превышает 36,5 градусов.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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