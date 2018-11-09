Китовая тюрьма пуста - в Сети появилось видео бухты Средняя

"Китовая тюрьма" в бухте Средняя в Приморье, где ранее незаконно содержались десятки косаток и белух, сейчас пустует, сообщили зоозащитники на страничке в соцсети freerussianwhales. Сегодня в сети появились кадры пустующих вольеров в бухте Средняя.

Ещё год назад в это время здесь было 11 косаток и 90 белух. Позже весь стало известно, что косатка Кирилл и 3 белушонка пропали... Всю зиму прошлого года весь мир переживал за оставшихся косаток и белух. Они выжили. Вся страна встала на защиту китов и их выпустили на свободу.

"Видеть кадры пустой китовой тюрьмы и знать, что каждый из нас причастен к этому - бесценно. Осознавать, что прямо сейчас там не держат несчастных детей китов и дельфинов - вот оно настоящее счастье. Знать, что наши малыши на свободе - греет душу", - написали зоозащитники.

Напомним, в 2018 году стало известно, что в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя обитает 11 косаток и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Было возбуждено дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. Позднее зоозащитники обратились за помощью к президенту России. Владимир Путин поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Последнюю партию животных выпустили в мое 27 июня прошлого года.

На втором видео - кадры прошлого года. Когда тюрьма была заполнена белухами и косатками...

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]