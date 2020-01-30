Прокуратура контролирует работу всех служб по усилению санитарно-карантинного контроля в Приморье. Специальный репортаж Максима Каленника

Приморью настоятельно рекомендован всеобщий санитарно-карантинный режим. Эксперты Роспотребнадзора и врачи-эпидемиологи призывают всех закупиться медицинскими масками, периодически проводить дезинфекцию рабочих мест. В то же время прокуратура Приморского края организовала масштабный контроль работы всех служб по усилению санитарно-карантинного контроля.

Владивосток, международный аэропорт, на часах 22:00. Ящики с дезинфицирующими средствами, перчатками, масками и тряпками распаковываются один за одним. Только что обработали терминал после рейса из Вьетнама,а перед ним был Сеул, но пока по десятому разу протирали стены, стойки и лифты, совершил посадку борт из Харбина китайской авиакомпании.

Более ста международных рейсов в неделю. Владивостокский аэропорт - всероссийский лидер по их количеству из стран Юго-Восточной Азии. А ведь именно там сейчас хозяйничает новый смертельно опасный вирус.

Встречающие на аэроперроне - в масках. Все, кто в самолете - тоже, включая экипаж. На борт поднимаются сотрудники Роспотребнадзора с тепловизорами. Это — первый кордон с российской стороны.

2019-nCOV уверенно шагает по планете. От города Ухань до Приморья по прямой - две тысячи километров. И расположен он как раз между Пекином, Шанхаем и Гонконгом. И поэтому нам стоит быть осторожными - с этими мегаполисами Владивосток авиация связала.

Галина Терещенко, главный специалист Роспотребнадзора по Приморскому краю на транспорте: «Нами усилен санитарно-карантинный контроль в пункте пропуска. Приняты дополнительные меры по предотвращению завоза инфекции на территорию России. Все пассажиры прибывающие международными рейсами подлежат термометрии. В зоне прилета в погранконтроле установлены стационарные тепловизоры. И в случае прибытия пассажира с высокой температурой, мы видим его на своих камерах».

Китай, Южная Корея, Тайланд и Тайвань, а еще Япония с Вьетнамом. В каждом из этих государств вирус уже отметился. И с каждой из этих стран у нас авиасообщение налажено отлично. Эксперты эпидемиологи и Роспотребнадзор понимают, что риск завоза опасного пришельца именно через Приморье самый высокий в стране.

Подозрительных пассажиров не выявлено. Эксперты делятся информацией, внушающей оптимизм: оказывается в Китае круто ужесточили санитарно-карантинные меры. Уже на регистрации, перед вылетом, снимают с рейсов каждого, кто кажется нездоровым и везут в клиники. Вне зависимости от гражданства. Но контроль с нашей стороны все равно усилен. Поэтому второй кордон — при входе в терминал. Вновь Роспотребнадзор с тепловизорами, пограничники и таможня - в масках и перчатках. За их работой пристально наблюдают сотрудники краевой прокуратуры.

Виолетта Дорожкина, старший помощник прокурора Приморского края: «Прокуратурой Приморского края и Дальневосточной транспортной прокуратурой поставлена на контроль работа территориальных органов Роспотребнадзора, органов исполнительной власти по усилению карантинного контроля. В том числе на пунктах пропуска через границу России».

Но гарантировать, что вирус в Приморье не пройдет, ни один эксперт не берется. Краевые клиники уже мобилизованы на прием заболевших.

Виолетта Дорожкина, старший помощник прокурора Приморского края: «Одновременно прокуратура региона проверяет готовность клиник по принятию заболевших граждан, диагностике заболевания, их размещению в отдельных боксах и изоляции от общества».

Елена Черкова, заместитель главного врача по эпидемиологическому обеспечению: «После изоляции больного проводится экспресс-дезинфекция. Обеззараживание и поверхности, и воздуха тоже, в усиленном режиме. По алгоритму все действия».

Кстати, у приморских врачей уже есть опыт борьбы с крайне опасными завозными инфекциями. Краевая клиническая больница №2 готова к встрече с 2019-nCOV.

Елена Черкова, заместитель главного врача по эпидемиологическому обеспечению: «При поступлении больных из Китая, у всех настороженность на коронавирусную инфекцию. При поступлении в наш стационар врач на приеме опрашивает, выясняет моменты эпидемиологического характера, где были, в какое время, когда симптомы появились и какие. У нас уже были пациенты, которые прибыли из Китая в течение инкубационного периода, т. е. 21 день, и провели им диагностику не только на грипп, но и на коронавирус. К счастью, заболевание не выявлено».

Ольга Дадалова, заведующая отделением, врач высшей категории: «На моем опыте было всё, и короновирусная инфекция атипичной пневмонии в 2003 году и, к счастью, до нас это не дошло. Но готовность была такая же. Но в данный момент мы по полной столкнулись с сезонным гриппом. Очень много больных, но и параллельно, конечно, перепуганный народ, обращаются сами, без направления, в приемный покой, потому что перепуганы этой инфекцией. Еще корь и краснуха, особенно корь завозная».

Под контролем краевой прокуратуры - все погранпереходы. Проверки действий персонала по усилению санитарно-карантинного контроля ожидаются на железнодорожных вокзалах, автостанциях и торговых центрах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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