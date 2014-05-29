Горе-угонщики попались на месте преступления в Артеме

В Приморье полицейские задержали угонщиков транспортного средства на месте преступления, сообщает «Вести: Приморье».

Житель города Артема обратился в дежурную часть отдела МВД России по городу с сообщением, что неизвестные

неизвестные пытаются угнать машину Mazda MPV, которая припаркована на придомовой территории на улице Фрунзе.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили, что пытаясь угнать машину, жители Артема разбили боковое стекло и проникли в салон. Но доделать задуманное им помешала проезжающий мимо автомобиль. Злоумышленники попытались скрыться.

Местных жителей в возрасте 19 и 20 лет задержали как подозвераемых в преступлении. Молодые люди дали признательные показания.

Задержанные рассказали, что вечером употребляли спиртные напитки у знакомого, возвращаться домой пешком не захотели, а денег на такси не было. Проходя мимо дома по улице Фрунзе, они обратили внимание на автомашину, припаркованную во дворе дома и решили ей воспользоваться. Умысла на кражу авто, со слов задержанных, у них не было. Молодые люди лишь хотели покататься по городу, а потом добраться до дома.

Реализовать преступный замысел помешали неравнодушные граждане, сообщившие об инциденте, и сотрудники полиции, оперативно приехавшие на место происшествия.

Ранее молодые люди привлекались к уголовной ответственности за преступления против личности.

Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса за покушение на преступление, то есть умышленное действие лица, непосредственно направленное на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, но не доведенное до конца по не зависящим от него обстоятельствам.

В отношении фигурантов уголовного дела избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, отметили в пресс-службе ОМВД России по г. Артему.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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