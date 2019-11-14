Закрытые границы и повышение тарифов: что изменится в России и Приморье в феврале

Главным событием февраля на Дальнем Востоке будет закрытие границ с Китаем из-за эпидемии коронавируса, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru. В Приморском крае обустроят зоны карантина и изоляционные пункты для пересекающих границу. Но несмотря ни на что, увеличится базовая ставка тарифа по системе «Платон» для грузовиков. Зато льготникам проиндексируют выплаты.

Коронавирус и закрытые границы

С начала февраля Россия закрывает транспортное сообщение с Китаем из-за эпидемии коронавируса. С 3 февраля пассажирское железнодорожное сообщение с КНР остановлено – такое решение из-за риска распространения коронавируса принял главный санитарный врач по железнодорожному транспорту РФ Юрий Каськов, сообщает Meduza.

В трех муниципалитетах Приморья в воскресенье, 2 февраля, открыли изоляционные пункты для граждан Китая, которые имеют вид на жительство в России, – они действуют в Пограничном, в Артемовском городском округе и Хасанском районе.

«Изоляционный пункт организован в местном доме культуры. В нем пока никого нет, но он полностью готов к приему людей. Режим ЧС на территории был введен 2 февраля в 11:00», – отметил глава Октябрьского района Александр Камленок.

Со 2 февраля въезд китайских туристических групп в Россию временно запрещен. МВД приостановило выдачу гражданам Китая разрешений на работу. МИД не будет оформлять рабочие визы. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Индексация льгот

Пенсионерам и льготникам повысят размер ежемесячной денежной выплаты. Также возрастет стоимость набора социальных услуг, который получают некоторые россияне каждый месяц в виде государственной помощи. Все социальные выплаты и пособия будут проиндексированы на 4,3%.

Изменения коснутся семей с детьми, инвалидов, ветеранов, Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического Труда, Героев Труда РФ, полных кавалеров ордена Славы и ордена Трудовой Славы. Вырастут компенсации гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний. Увеличатся выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и другие. Размер пособия на погребение вырастет до 6124,86 рубля. Стоимость набора социальных услуг достигнет 1155,06 рубля.

По российскому законодательству социальные выплаты индексируются раз в год с 1 февраля на величину фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяет правительство России. В декабре 2019 года индекс потребительских цен к декабрю 2018-го составил 103,04%.

«Платон» становится дороже

С 1 февраля плата за проезд большегрузов по федеральным трассам вырастет на 16 копеек — до 2,2 рубля за километр.

Это второе повышение тарифа в системе «Платон», первое произошло в июле 2019 года (на 14 копеек — до 2,04 рубля). В дальнейшем тариф будет индексироваться ежегодно в начале февраля: в 2021 году — до 2,35 рубля за километр, в последующие годы — на размер годовой инфляции.

Изменения тарифа будут происходить регулярно в феврале.

Информации о том, что для грузовых автомобилей из-за закрытых границ сделают какие-то послабления, нет.

Меньше бумаг

В феврале продолжится всероссийская реформа по переводу документооборота в электронный формат. Так, теперь будут увольнять по новым правилам. Если раньше бухгалтерия выдавала работникам на руки сведения об их трудовой деятельности по форме СТД-Р, то теперь введут новую форму отчета. Изменения эти произошли в связи с законом о введении электронных трудовых книжек.

Также с 1 февраля россияне смогут отказаться от бумажных чеков. Теперь можно будет не забирать чек при покупке в торговых автоматах. Если на устройстве есть дисплей, достаточно отсканировать информацию и получить чек в электронном виде.

Длинные выходные

Россиян ожидают длинные выходные с 22 по 24 февраля и сокращенная четырехдневная рабочая неделя с 25 по 28 февраля. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля, который выпадает в этом году на воскресенье.

Подготовка к реконструкции объектов во Владивостоке

Документацию для реконструкции нескольких дорожных объектов будет готовить администрация Владивостока – в их число входит поиск места для моста на остров Елены с Токаревской кошки, реконструкция развязки на Фирсова и объездной дороги на Днепровской. Три проекта планировки с межеванием, необходимыми схемами, изысканиями и установкой красных линий должны быть готовы к 28 февраля.

Туристическая полиция не работает

Управление МВД России по Приморью объявило во Владивостоке набор в туристическую полицию, которая должна была заработать с 1 февраля. В обязанности сотрудников специализированного взвода войдут обеспечение безопасности гостей России и помощь туристам.

Однако, как прокомментировали в УМВД по Приморскому краю, полицейские еще не скоро выйдут на улицы. С 1 февраля начинается комплектование штата и утверждение документов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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